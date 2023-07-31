Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan, korsanların saklanmak için kullandığı belirtilen, halk arasında da “gizli cennet” olarak bilinen Karamağara Koyu, eşsiz manzarasıyla ve suyunun berraklığı ile sıcaklarda serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Enkaz kent Hatay’da depremin ardından normalleşme süreci devam ederken, Yayladağı ilçesinde bulunan “gizli cennet” olarak halk arasında adlandırılan Karamağara Koyu yoğun ilgi görüyor. Bir dönem korsanların saklanmak için kullandığı yer olan Karamağara Koyu, eşsiz güzelliği ve manzarası ile görenleri mest ediyor. Kentte sıcaklıkların 40 dereceyi bulmasıyla bölge halkı da Karamağara Koyu’na giderek denize girip serinleme fırsatı buluyor.

“Suyu çok temiz, manzarası da çok güzel”

Sürekli Karamağara’ya geldiğini vurgulayan Cuma Ağca, ”Burası çok kalabalık oluyor, özellikle hafta sonları. Suyu çok temiz güzel, insanları sürekli geldiği yer. Suyu çok temiz ve çok güzel, manzarası da çok güzel o yüzden sürekli buraya geliyorum” diye konuştu.

Antakya’dan gelen İdris Konak ise, ”Suyu çok güzel, dağdan tatlı su geliyor. Suyu da çok temiz, temiz bir yer. Güzel hoşumuza gidiyor” sözlerine yer verdi.