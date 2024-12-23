Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlar sonucu huzura kavuşan Okçular köyü Herekol dağının eteklerinde çocukların kullanması için halı saha yapıldı.

Siirt’in Eruh ilçesi, terörün kökünün kazınmasının ardından huzura kavuştu. Okçular köyünde vatandaşların spor yapabilmeleri ve sosyal hayatlarını geliştirebilmeleri amacıyla halı saha yapıldı. Köyde geçmiş dönemlerde hayvan yemlerinin dahi helikopter ile taşındığını belirten Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, bölgede gerçekleştirilen huzurun ardından hizmetlerin de devam edeceğini söyledi. Kaymakam Şenay, ’’Türkiye yüzyılının temelini oluşturan vizyon belgesinin 16 başlığından biri huzurdur. İçişleri Bakanlığının misyonu da Türkiye’nin huzurdur. Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın himayelerinde bizim de birinci önceliğimiz her zaman Eruh’un huzuru olmuştur. Eruh ilçemizin en uzak köyü olan Okçular köyünde, 331 öğrencimizin varlığını düşünerek, zamanında 90’lı yıllarda hayvanların yeminin dahi helikopterlerle taşındığı köyümüzde şu an Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde, Spor Toto teşkilatımız vesilesiyle çocuklarımıza bir halı saha yapmış bulunmaktayız. Hayvanların yeminin dahi zor şartlar altına geldiği durumdan artık özgürce okullarından çıktıklarında top oynayabilecekleri, sosyal vakit geçirebilecekleri bir halı sahaya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.

’’Devletimize zeval gelmesin’’

Zamanında köyde yaşanılan zorlukların yerini huzura bıraktığını belirten Okçular köyü muhtarı Musa Uçar ise köyde 13 şehit verildiğini kaydetti. Muhtar Uçar, ’’Emeklerinden dolayı Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay’a teşekkür ederiz. 90’lı yıllarda kara yolunu kullanamıyorduk. Büyük cefalar ve eziyetler çektik. Gençlerin ne sıkıntı yaşadıklarına hepimiz şahit olduk. 13 şehidimiz ve 14 gazimiz var. 3 bin 500 hayvanımız terör örgütü tarafından kaçırıldı. 1998 yılına kadar karayolunu kullanamadık. Fakat devletimizin desteğiyle, erzaktan hayvanların samanına kadar helikopterler ile bize getirilirdi. O günleri düşündüğümüz zaman bugünlere şükrediyoruz. Devletimize zeval gelmesin. Bu sahayı gençlerimize armağan eden başta Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi’ye, yardımı geçen ve emeği bulunan bütün kurum amirlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ diye konuştu.

Köy sakinlerinden Ahmet Yavuz da ’’Halı saha için Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ve Siirt Valimize teşekkür ederiz. Bize burada halı saha yaptıkları için çok mutluyuz’’ şeklinde konuştu.