Adana’da çay ocağında bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili polisin yaptığı çalışmada 3 kişi daha tutuklandı. Olayda tutuklu sayısı 10’a çıktı.

Olay, 12 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı’nda meydana geldi. Otogarda değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz (56), çay ocağında oturduğu sırada yanına daha önceden husumetli olduğu Vural Çural G. (31) ile 6 arkadaşı geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Vural Çural G.’nin arkadaşları Hayrettin K. (26), Oğuzhan B. (25) ve Yusuf Z. (21), Onmaz’a tabancalarla ateş açtı. Onmaz, göğüs, boyun ve başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler ise otogardan kaçarak, izlerini kaybettirdi.

Cinayetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Vural Çural G.nin, otogardaki yazıhanesini bir süre önce Ömer Y.’ye (49) devrettiği, Onmaz’ın ise ikisinden de 250’şer bin lira para istediği öne sürüldü. Vural Çural G. ile Ömer Y.’nin parayı vermeyi kabul etmemesi üzerine Onmaz’ın, “Size burada ekmek yedirmem” diyerek tehdit ettiği, olay günü de konuyu konuşmak için buluştukları iddia edildi.

Polis, şüphelilerden Onmaz’a ateş ettiği öne sürülen 3 şahsın Ceyhan ilçesine kaçtıklarını, kavgaya karışan Vural Çural G. ve arkadaşları Fırat Ş. (21), Muhammet K. (22) ile Cengiz A.’nın (32) ise Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’ndeki bir evde saklandıklarını tespit etti. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar ifadelerinde, Onmaz’ın küfretmesi üzerine tartışmanın çıktığını ve bunun üzerine darp edip, tabancayla ateş açtıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 7 kişi de tutuklandı.

Çalışmasına devam eden ekipler, olaya karışan 3 kişiyi daha tespit etti. Şüpheliler Fikri Can A. (25), Anıl G. (35) ve Serdar B. (47) düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifadelerinde “Biz orada oturup konuşuyorduk. Sonra bir anda ortalık karıştı. Ardından silahlar patladı. Ne olduğu anlayamadık” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Son tutuklamalarla cinayet nedeniyle cezaevine gönderilen sayısı 10’a yükseldi.