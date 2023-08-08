Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir çift Halep Keçisi ile işe başlayan işletme, yıllar içerisinde binden den fazla Keçisi olan bir çiftlik kurdu.

İlçeye bağlı Hacıpaşa Mahallesi’nde çiftlik yöneticisi Adem Korkmaz, ilçe coğrafyasının ve ikliminin Halep Keçisi için uygun olduğunu söyledi. Bir çift keçi ile başlayan işe başlayan işletmede şuan binden fazla keçi bulunuyor.

Hatay Reyhanlı ve Kırıkhan, Şanlıurfa merkez ve Suruç, Kahramanmaraş Onikişubat, Gaziantep, Kilis, Samsun Ladik gibi Türkiye’nin onlarca ilinde yatırımları bulunan çiftlik safkan Halep Keçisi ile ülkenin damızlık keçi ihtiyacına cevap veriyor. Bölgeye göre sınıflandırması yapılan Halep Keçileri; verim ve dayanıklılık, iklim adaptasyonu, zor şartlarda süt verimi gibi etkenler istikametinde ıslah ediliyor. Ayrıca; Hacıpasa Mahallesinde dört mevsime tam adaptasyon sağlamış sürü ile tam yağlı, yüzde 100 organik salamura keçi peyniri de üretiliyor.

Çiftlik yöneticisi Adem Korkmaz; işlerin zamanla büyüdüğünü ve doğru yolda olduğunu söyledi.