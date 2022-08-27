Gümüşhane’nin Torul ilçesinde esnaflık yapan Halim Tonyalı’nın bir çift ayakkabı karşılığında aldığı kuzusu ’Yetim’ yanından ayrılmıyor. Sahibi tarafından berbere götürülerek bakım yaptırılan kuzu ise ilçe sakinlerinin ve esnafın maskotu haline geldi.

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde esnaflık yapan Halim Tonyalı’nın bir çift ayakkabı karşılığında aldığı kuzusu ’Yetim’ yanından ayrılmıyor. Sahibi tarafından berbere götürülerek bakım yaptırılan kuzu ise ilçe sakinlerinin ve esnafın maskotu haline geldi.

İlçede 30 yıldır esnaflık yapan Halim Tonyalı, bir yaylacının oğluna ayakkabı almak için kendisine sunduğu teklifi kabul ederek 7 günlükken aldığı kuzusu ’Yetim’e evladı gibi bakıyor.

Bir çift ayakkabı karşılığında takasla aldığı kuzuya gözleri yanmasın diye özel bebek şampuanlarıyla banyo yaptıran ve ilçede bulunan berbere götürerek hem fön çektiren hem de parfüm sıktıran Tonyalı, kuzu büyüse bile kestirmeyeceklerini söyledi.

Sahibinin yanından ayrılmayan kuzu ise ilçe sakinleri ve bölge esnafının maskotu haline geldi. Kahvehaneye bile sahibiyle giren kuzuyu sevmek için aileler çocuklarıyla birlikte Halim Tonyalı ve diğer esnafların dükkanlarına giderek ’Yetim’le oyun oynuyor.

“Burada bir kuaför amcası var ücretsiz bir şekilde saçına fön çekiyor”

Kuzunun bölge halkının maskotu haline geldiğini ve herkesin ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen esnaf Halim Tonyalı (41), “Benim oğlumla bir yaylacı geldi ayakkabı mağazamıza. Müşterimiz oğluna ayakkabı istedi, bana bir çift ayakkabı ver de ben de sana bir küçük kuzu vereyim dedi. Benim küçük çocuklarım olduğu için tamam olsun dedik. 1-2 gün sonra yaylacı aradı gelin kuzuyu alın dedi. Gittiğimde o kadar küçüktü ki kuzu arabanın içinde küçücük bağırıyordu. Aldım kuzuyu buraya getirdim, burada kuzu bizimle dolaşmaya başladı, halıların üzerinde uyudu. 7 günlükken geldi bize. Daha göbek bağı düşmemişti. İsmini ben “Yetim” koydum. Özellikle buna sebep buraya gelen müşteriler var çocuklarını alıp kuzuyu sevelim diye geliyorlar. Benim küçük çocuklarım var 3-4 yaşlarında bunu parka götürüyorlar. Parkta kaydırıyorlar, salıncakta sallıyorlar. Kuzu resmen çocuklarımın bir eğlencesi oldu. Parka gelen vatandaşların kucağından inmiyor. Kuzumuz bebek şampuanıyla banyosunu yapıyor gözleri yanmasın diye küçücük. Banyosunu yapıyor ondan sonra tüylerini saç kurutma makinesiyle kurutuyoruz, tarıyoruz. Burada bir kuaför amcası var ücretsiz bir şekilde saçına fön çekiyor, tarıyor, parfümünü sıkıyor. Kuzuyu bir süre sonra insan evlatlarından ayıramıyor, evladın gibi peşinden ayrılmıyor. Evden arabayla geliyorum bazen arabadan indiğim zaman camdan atlayıp peşime geliyor. Nereye gidersem kuzu benden ayrılmıyor. Kuzuyu büyüteceğiz, büyüdükten sonra artık bu da yaylacılarla birlikte dağlara çıkacak, otlamaları dağlarda yapacak ama tabiki kesinlikle kuzu ne kadar büyürse büyüsün kesmeyeceğiz” dedi.

“Halim abi bizim dükkana geliyor, o da ardından geliyor”

Kuzunun Halim Tonyalı’nın yanından ayrılmadığını ifade eden esnaf İbrahim Bayrak, “Kuzu bizim maskotumuz oldu, marketimize de geliyor arada sırada. Bağırıyor, ortalığı yıkıyor ama olsun. Kuzu çok sevimli zaten, ortalıkta dolanıyor. Halim abinin peşinden ayrılmıyor zaten. Halim abi bizim dükkana geliyor, o da peşinden geliyor. Bir ara aldım bunu gizledim, sonra bir baktım yine Halim abinin peşine koşuyor. Çocuklar seviyorlar, hatta almak istiyorlar. Müşteriler seviyorlar, herkes kucağına almak istiyor” ifadelerini kullandı.