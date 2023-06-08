Pamukkale Belediyesi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “Bir Bilenle Bilge Nesil” kitap okuma ve kompozisyon yazma yarışması sonuçlandı. Ödül töreninde konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kitapla olan güzel münasebet toplumun daha sağlam bir zemine oturmasını sağlayan bir güzelliktir” dedi.

Pamukkale Belediyesi, eğitim alanında ki desteklerine bir yenisini daha ekleyerek, liseler arası düzenlenen kitap okuma ve kompozisyon yazma yarışmasına destek verdi. Pamukkale Belediyesi, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimciler Birliği Denizli Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Denizli 1 nolu Şubesi işbirliği ile düzenlenen “Bir Bilenle Bilge Nesil” kitap okuma ve kompozisyon yazma yarışması ödül töreni, PAÜ Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Denizli genelindeki tüm ilçelerde bulunan lise öğrencilerini kapsayan kitap okuma ve kompozisyon yazma yarışması ödül törenine Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Pamukkale Belediyesi eğitim alanında hep destek oluyor

Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Belediyesi’nin eğitim alanında yaptığı maddi manevi desteklerin her birinin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, “Bizim medeniyetimiz okuma ve insan üzerine kurulmuştur. Bizim amacımız da gelecek nesilleri bu şekilde yetiştirmektir. Bir Bilenle Bilge Nesil projesi de bu hedefle oluşmuş çok güzel bir projedir. Biz bu faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yerel yönetimlerimizin, sivil toplumlarımız, destek olmak isteyen herkesle bunu yapıyoruz. Bu anlamda da tabi, Pamukkale Belediye Başkanımızın maddi, manevi eğitimin her alanında yaptığı gibi bu destekleri çok kıymetli. Başkanımıza da öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye yüzyılı mührünü gençlik vuracak”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bir medeniyetin geleceğinin eğitimin kalitesine şekilleneceğine değinerek, “Geçmişimizden çok ciddi bir sorumluluk almışız. Geçmişimize baktığımıza eğitim konusunda dünyaya yön veren medeniyetlerin evlatlarıyız. Şu anda hedeflerimize baktığımızda Türkiye Yüzyılı olarak ifade ediyoruz önümüzdeki yüzyılı. Diyoruz ki Dünya Türkiye’yi elde ettiği başarılarla anacak. Dünyaya Türkiye yüzyılının mührünü gençliğimiz vuracak. O büyük hedef gençlerin omuzlarında yükselecek. Biz de o emek veren, gayret gösteren büyükler olarak o günlerde geldiğinde gençliğimize bakıp gurur duyacağız. Hedefimiz olan o Türkiye yüzyılına ulaşma noktasında en önemli argümanımız hazinemiz aslında öğretmenlerimiz. Bu öğretmenler bizim çocuklarımızı şekillendirecek” dedi.

Pamukkale Belediyesi olarak eğitime yaptıkları katkılardan bahseden Başkan Örki, “Çocukken okul yaptırma hayali kurmuş bir belediye başkanıyım. Belediye başkanlığım döneminde hayırseverimizin de desteğiyle ilçemize Muhammet Serter İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’nu bir yıl gibi kısa bir süre de eğitim camiamıza kazandırdık. Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçildiğinde tableti olmayan çocuklarımıza 2 bin adet tablet dağıttık. Şu ana kadar da okullarımıza kütüphane, güvenlik kulübeleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, dış iç cephelerinin boyanması, yemekhane yapılması gibi birçok konuda destekler sağladık. Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan yarışmamız vesilesiyle, onlara dağıtılan her bir kitabı okuyarak kompozisyon haline dönüştüren bütün öğrenci kardeşlerim benim gönlümde birincidir. Yarışmaya katılan her bir öğrencimizi, bu yarışmada emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dereceye giren isimler ödüllendirildi

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. 1. Kategoride Çivril AİHL’nden Rabia Erol birinci olurken, Acıpayam Anadolu Lisesi’nden Sevde Okutucu ikinci ve TEV Anadolu Lisesi’nden Ayşin İrem Tahmaz üçüncü oldu. Bu kategoride Bağbaşı AİHL’nden Havva Yıldızbaşı da mansiyon ödülüne layık görüldü. İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi’nden Seviye Bozdağoğlu 2. Kategori şampiyonluğunu elde ederken, Yaşar Kımıl Fen Lisesi’nden Burcu Mayuk ikinci ve yine İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi’nden Şerife Karınca üçüncülüğü elde ederken, bu kategorinin mansiyon ödülü ise Gülay Kaynak Sarıkaya MTAL’den Cahit Emre Tok’un oldu. Dereceye giren isimlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.