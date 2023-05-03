Samsun’da bin öğrencinin katıldığı ’Bir Bilenle Bilge Nesil Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması’nın kazananlarına ödülleri verildi. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın elinden aldı.

7 yıldır devam eden ’Bir Bilenle Bilge Nesil’ kompozisyon yarışmaları çerçevesinde öğrenciler okudukları kitaptan kompozisyon yazıyor. Bu yılda Samsun Genç Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen işbirliğinde yürütülen, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen kompozisyon yarışmasında öğrenciler Güray Süngü’nün yazdığı insanın acayip kısa tarihi isimli kitabı okuyarak kitap üzerine kompozisyon yazdı. Bin öğrencinin katıldığı kompozisyon yarışmasının kazananlarına ödüller Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen programla verildi.

"Bu çalışmanın kaybedeni yoktur"

Program ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunulması ile başladı. Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Bilal Balcı’nın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşmalara geçildi. Konuşmasını yapan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bunu 7 yıl önce bin öğrenci ile sizin gibi demo olarak başlattık. İlk uygulamanın laboratuvar çalışmasının finalini o zamanki Milli Eğitim Bakan Yardımcı Orhan Erdem Bey ile gerçekleştirdik. Yazılanlar, ifade edilenler, öğrencilerin duyguları, öğretmenlerin proje hakkındaki görüşleri tam 12’den isabetti. Bunun için ülke geneline yaygınlaştırdık. Bu yaygınlaşma sonucunda bu çalışma 7 yıldır devam ediyor. 40 bine yakın öğretmen bu çalışmanın içerisinde ter akıttı. 450 bine yakın öğrenci bu çalışmanın içerisinde aktif olarak yer aldı. 620 bin kitap ise okundu, yorumlandı, hakkında yazılar yazıldı. Bu çalışmanın kaybedeni yoktur. Kazananını dereceye giren olarak görülüyor ama kaybedeni olmayan bir çalışmadır. Herkesi yeni bir bakış açısı keşfettiği ve bunun üzerine de kitapla dostluk bağı kurduğu çalışmadır. Samsun bu konuda çok istikrarlıdır. Salgın döneminde sanalda, salgının olmadığı dönemde ise salonda bir şekilde her halükarda çalışmamızı gerçekleştirdik. Bu kuşak Z kuşağı denilen saçmalığın dışında bir gençliktir. Birilerin aklına amaçsız, inançsız, zombiler geliyor gençlik denilince ama bu gençlik buradaki gençlik böyle bir gençlik değildir. Sizler sorumlu gençliksiniz. Değerlerine, medeniyetine, inançlarına saygılı, ayağını sağlam basan, kitaplardan beslenen, sanalda savrulmayan gençliksinizdir” dedi.

"Bu çalışmalarımıza durmadan arttırarak devam ettireceğiz"

Samsun Valisi Dağlı ise "Gençlerle bir arada olmak, okuyan, yazan, düşünen ve geleceğe dönük planı, hedefi olan gençlerle bir arada olmak hepimiz için çok kıymetlidir. Bizleri en fazla motive eden unsurlardan bir tanesidir. Bu anlamda gençlik çalışmalarımızı önemsiyoruz. Gençliğe yönelik yapacağımız her çalışma çok önemli ve kıymetlidir. Onlar sadece spor salonları, vakit geçirecekleri yerler değil kültürel anlamda da beyinlerini en nezih şekilde dolduracak mekanlar oluşturmak, sistematik programlarla bir araya getirmek hepimiz için önemli bir husustur. Bu anlamda Memur-Sen İl Başkanımızla, Genç Memur-Sen ile 2,5 yıldır pandemi dönemine rağmen güzel bir çalışmayı yürütüyoruz. Önce İlber Ortaylı’nın kitabının yorumunu hep birlikte yaptık. Gerçekten çok güzel ve başarılı bir çalışma oldu. Ardından Kudüs okumaları anlamında 555 öğrencimize, Kudüs kitabını okutmak suretiyle burada kitabın yazarı değerli profesör hocamızın son konferansıyla tamamladık. Genel başkanımızın belirttiği gibi Azerbaycan Bakü’de kardeşlerimizle görüntülü konuşma ile şiir yarışması yaptık. Saraybosna’da böyle güzel bir çalışmaya hep birlikte şahitlik ettik. Bu çalışmalarımıza durmadan arttırarak devam ettireceğiz. Bunun yanında ‘Anadolu Mektebim’ gibi birçok projelerimiz var. Diğer okullarımızın bazı ilçelerinde güzel çalışmalar olduğunu da biliyorum. Oradaki ilçe milli eğitim müdürlerimizi ve okul müdürlerimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Geçen yıl ki sayımızı hem Kudüs hem de İlber Ortaylı kitaplarında 555 yapmıştık. Önümüzdeki okumada 5 bin 555 gencimizle birlikte güzel bir okuma faaliyetini hep birlikte yapalım" diyen konuştu.

Konuşmaların ardından ödüller verildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kazananlar

’Bir Bilenle Bilge Nesil Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması’nda Mehmet Akif İnan özel ödülünü Terme Fen Lisesi öğrencisi Zehra Can ile Danışman Öğretmeni Ülkü İrtem adlı. Üçüncülük ödülü İlkadım Tülay Başaran Anadolu Lisesi Öğrencisi Yaren Gür ve Danışman Öğretmeni Selim Eroğlu’nun olurken, ikincilik ödülü Canik Şehit Tayfun Peker Anadolu Lisesi Öğrencisi Sılay Kınay ve Danışman Öğretmeni Müslüm Deniz’in oldu. Birincilik ödülünü ise Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi Fatma Eylül Aksoy ve Danışman Öğretmeni Bayram Alver aldı. Programa ayrıca Samsun Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar katıldı.