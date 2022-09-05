Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun başarılı eserlerinden biri olan “Bir Bayram Sabahı” Antalya’da düzenlenen Realtor 1. Alanya Tiyatro Festivali’nde tiyatro severlerden tam not aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun başarılı eserlerinden biri olan “Bir Bayram Sabahı” Antalya’da düzenlenen Realtor 1. Alanya Tiyatro Festivali’nde tiyatro severlerden tam not aldı.

Türkiye’nin farklı illerinden Alanya’ya gelen tiyatro ekiplerinin sahne aldığı festivale Erzurum ekibi damgasını vurdu. Cengiz Durular’ın kaleme aldığı, Oktay Parlar ve Yakup Çağlayan’ın yönetmenliği yaptığı oyun, Antalya’da izleyiciyle buluştu.

Yönetmenler Parlar ve Çağlayan, “Bu yıl ilki düzenlenen Realtor 1. Alanya Tiyatro Festivali çerçevesinde Alanya’nın üç farklı noktasında tiyatro gösteri yapıldı. Alanya’nın 3 farklı noktası olan Kızılkule, İncekum Orman Kampı’ndaki amfi tiyatro ve Mahmutseydi köyünde tiyatro seyircisiyle buluşan Erzurum, Ankara, Manisa, İzmir, Kocaeli ve Mardin’den gelen tiyatro ekipleri, Alanya’da hem gösteri hem de kamp yapmanın tadını çıkardı. İncekum Orman Kampı’nda kurulan çadırlarda konaklayan genç tiyatrocular, burada denize nazır yapılan Tomris Çetinel ve Yunus Emre Bozdoğan atölyelerinde eğitimlere de katılarak yeni deneyimler kazandı” dedi.

Erzurum ekibinin ayakta alkışlandığını ifade eden Parlar ve Çağlayan, “Yaklaşık 13 bin seyirciye ulaştığımız oyunumuz bu kez de Alanya’daki festivalde sanatseverlerle buluştu. Bizlere bu imkanı sunan sanatın ve sanatçının dostu Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi ve Kültür Daire Başkanımız Ergün Engin’e çok teşekkür ediyoruz. Erzurum kültürünü yansıttığımız oyunumuz ile aynı zamanda Türk aile yapısı ve değişmeyen geleneklerimizi de seyircilere aktarma imkanı bulduk” diye konuştu.