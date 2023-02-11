Üsteğmen Şen’in cenaze namazını imam olan babası Rıfat Şen kıldırdı. Acılı babanın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Şen’in naaşı öğle namazına müteakip Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi.

Piyade Üsteğmen Abdulkadir Şen için, Akşemseddin Camii’nde askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine Vali Vekili Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. İlhan Uzunoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde Hatay’da vefat eden Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen, memleketi Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı. Üsteğmen’in cenaze namazını imam olan babası Rıfat Şen kıldırdı.

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