Kütahya Valisi Musa Işın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Valimiz Sayın Musa Işın, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Dr. Emre Yeniay’dan tarımsal veriler, hayvan varlığı, et ve süt üretimi verileri ile İl Müdürlüğünün yürüttüğü hizmetler ve desteklemeler hakkında detaylı bilgiler aldı.

Tarım ve hayvancılık sektörlerinin büyümesini sağlamak, çiftçilere ve hayvancılık sektörüne destek olmak amacıyla yoğun bir çalışma içerisinde olunduğunu belirten Işın, “Kütahya’mızın tarım ve hayvancılık sektöründe daha da ilerlemesi, potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emre Yeniay, denetim seferberliği çerçevesinde son bir ay içinde il genelinde genelinde toplu tüketim yerleri, süt, et ve yumurta paketleme tesisleri ile unlu mamul üretim yerlerinde 710 denetim gerçekleştirildiğini ve Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar toplamda 7 bin 500 denetim yapıldığını aktardı.