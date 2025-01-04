Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca bir ay içerisinde 29 bin 840 araç kontrol edildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, son bir ay içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 29 bin 840 araç kontrol edilirken yapılan kontroller neticesinde; 5 yol kullanıcısına alkollü araç kullanmaktan, 45 araca Mali Mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 213 yol kullanıcısına hız sınırlarını aşmaktan, 79 yol kullanıcısına seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 131 yol kullanıcısına emniyet kemeri kullanmamaktan idari yaptırım uygulandı. Aynı dönemde 170 araç trafikten men edilirken 4 yol kullanıcısının sürücü belgesi geri alındı.