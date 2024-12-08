8 yıl aradan sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yeniden Adapazarı-Arifiye arasında hizmete başlayan ADARAY, ilk ayında 150 bin yolcuyu taşıdı.

8 yıl aradan sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yeniden hizmete giren ADARAY, vatandaşların ilgi odağı oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın açılış gününde haberdar ettiği “1 ay ücretsiz kullanım” imkanı da büyük bir memnuniyet oluşturdu. ADARAY’la ilk 1 ay ücretsiz ulaşımdan 30 günde tam 150 bin yolcu yararlandı. Alemdar’ın talimatlarıyla alt yapısı yeniden hazırlanan ve son teknoloji vagonlarıyla raya inen tren, Adapazarı’ndan Arifiye’ye 15 dakikada ulaşıyor. İlk-ortaokula ücretsiz, liseye yüzde 54 indirimli hizmet veren ve tam bileti de 15 TL olan ADARAY, uygun ve konforlu ulaşım imkanıyla Sakaryalılar tarafından yine çok sevildi.