Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir asır önce Anadolu gezileri çerçevesinde ziyaret ettiği Bilecik Osmaneli ilçesinde çekilmiş orijinal fotoğrafı, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’nde yer alıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir asır önce Anadolu gezileri çerçevesinde ziyaret ettiği Bilecik Osmaneli ilçesinde çekilmiş orijinal fotoğrafı, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’nde yer alıyor.

Bilecik’in yakın ve geçmiş tarihine, içerisinde barındırdığı yüzlerce eserle ışık tutan Yaşayan Şehir Müzesi, önemli bir eseri daha ziyaretçiler ve Bilecikliler için sergiliyor. Tarihe ışık tutan eserin müzeye kazandırılması hikâyesi hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, hikâyeyi; ‘’Kuruluş ve Kurtuluş Şehri Bilecik’imizin kurtuluş yıllarında tarihin sayfalarına altın harflerle yazılacak önemli bir konuyu ve hatırayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaşayan Şehir Müzesi olarak çok kıymet verdikleri ve Ata’ya ait olan fotoğrafı sergiledikleri için mutluyuz. Bilecik Belediye Başkan Vekilimiz Melek Mızrak Subaşı’nın katkılarıyla Yaşayan Şehir Müzemize kazandırılan bir fotoğrafın hikâyesini anlatacağım. Elimizde olan bu fotoğrafın tarihi 16 Ocak 1923 yılı. Yani bundan tam 100 yıl önce. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bilecik’e ziyareti esnasında çektirmiş olduğu fotoğraf. Başkanımızın da bizlere verdiği destekle müzemizde bunun gibi nadide ve orijinal eseri sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fotoğrafın hikâyesinden bahsetmek istiyorum" dedi.

"Onurlu ve gururluyuz’’

Ünver, açıklamasının devamında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu gezilerine çıkmaya karar verir. 16 Ocak 1923 tarihinde Bilecik’in Osmaneli ilçesine varır. Buraya geldiğinden kendisini Muallimler Derneği Reisi Talat Bey ve öğrencileri yanı sıra kalabalık bir halk karşılar. Atamız burada 9-10 yaşlarındaki Kemal Keskin isimli bir öğrenci ile karşılaşır. Kemal Keskin Ata’nın karşısına geçer ve uzun bir şiiri ezbere okur. Bu şiirinde Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş yıllarını anlatan bir şiirdir. Ata’mız onu sabırla dinledikten sonra çocuğun başını okşar ve ismini sorar. Kemal adını duyunca, ‘seninle adaşız’ der Mustafa Kemal Atatürk. Daha sonra oradaki ileri gelenlere hitaben, ‘Bu çocuğu okutun, bu çocuğun istikbali parlak’ der. Yanındaki büyüklere de dönerek, bu uzunlukta bir şiirin ezberletilmesine karşı çıktığını da belirtir. Sonraki yıllar Mustafa Kemal Atatürk’ün bu arzusu yerine getirilir ve Kemal Keskin okutulur. Kurmay albaylığa yükselir ve daha sonra Harp Akademisi Öğretim üyeliği görevine kadar yükselir. Mustafa Kemal Atatürk’ün o tarihte çocuğun gözlerindeki başarı ve ışıltıyı önceden görmesi de onun ayrı bir özelliği olsa gerek. Kemal Keskin devletine ve milletine faydalı, iyi bir asker olarak hayatına devam ettirir. Bizler de Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde böyle özel bir eseri, hatırayı sergileyeceğimiz için de ayrı bir onurlu ve gururluyuz’’ ifadelerini kullandı.