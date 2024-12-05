Eskişehir’de berberlik yapan Atilla Avukat, kendisini diğer berberlerden ayıran özelliğin iki nesli buluşturması olduğunu ifade etti.

Eskişehir’de uzun yıllardır berberlik yapan Atilla Avukat, berber dükkânında en yaşlı müşterisinin 95, en genç müşterisinin ise 10 yaşında olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 100 yılı aşkın süredir iki nesli bir araya getiren berber dükkânının geleneğini kendisi devraldıktan sonra da devam ettiğini söyleyen Avukat, gençler ile yaşlıların sıra beklerken kendi aralarında sohbet ettiğini söyledi.

Çalışanların yaşının 70 yaşına kadar ilerlediğini belirten Avukat, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ben 11 yaşında berberlik mesleğine başladım, şu an 65 yaşındayım. Mesleğimi severek yapmaya devam ediyorum. 1990 yılından beri bu dükkânın sahibiyim, burada berberlik yapıyorum. Burası benden önce de 100 yılı aşkın bir berber dükkânıydı. Burayı diğer berberlerden ayıran özellik ise açıldığı günden beri müşterilerinin her yaş grubundan olması. 95 yaşında olan da 10 ila 15 yaşında olan da geliyor. Yaşlıların ve gençlerin buluşma noktası, bir araya geldiği yer olarak değerlendirebiliriz. Gençler ile yaşlılar sıra beklerken kendi aralarında sohbet, muhabbet ediyor. Yaşlıya da gence de hitap ediyoruz. Çalışanların yaşı 70 yaşına kadar ilerliyor. Vatandaşlar buraya gelip muhabbet ediyor, eski gelenek hâlâ devam ediyor.”