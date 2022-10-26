Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 25 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde İzmir-Ankara karayolunda bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Fatmanur İtik adına okulunda açılan kütüphaneyi ziyaret eden anne Ayşe İtik kızının fotoğraflarını görünce duygusal anlar yaşayarak fenalaştı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 25 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde İzmir-Ankara karayolunda bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Fatmanur İtik adına okulunda açılan kütüphaneyi ziyaret eden anne Ayşe İtik kızının fotoğraflarını görünce duygusal anlar yaşayarak fenalaştı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 25 Eylül 2022 Pazar günü meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki Turgutlu İhsan Erturgut Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Fatmanur İtik, İzmir - Ankara karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken Cafer A. idaresinde 35 AFM 77 plakalı otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Aradan geçen bir aylık süre içerisinde okulun sevilen öğrencisi Fatmanur unutulmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerinde desteği ile okulda bulunan bir oda Fatmanur İtik adına kütüphaneye dönüştürüldü. Kütüphanenin açılışında Fatmanur İtik’in anne ve babası Ayşe, Ali İtik de okula davet edildi. Okunan duaların ardından yapılan açılışta merhum Fatmanur’un ailesi o günleri adeta tekrar yaşadı. Anne Ayşe İtik kızı adına açılan kütüphaneyi ve Fatmanur’un fotoğraflarını görünce zor anlar yaşadı.

Fatmanur’un arkadaşları tarafından kendisine yazılan şiir ve yazıları görünce fenalaşan anne Ayşe İtik arkadaşları ve öğretmenler tarafından telkin edildi.

Baba Ali İtik ise yaptığı açıklamada kızının adının yaşatılmasından dolayı büyük gurur yaşadığını belirterek destek olan herkese teşekkür ettiğini ifade etti.