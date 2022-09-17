Antalya’da 25 gündür kayıp olan ve arkadaşların kanalizasyonda elektrik akımına kapılarak öldüğü söylenen 21 yaşındaki gencin sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerine kadar süren arama çalışmalarından da sonuç çıkmadı. Çalışmaları gözü yaşlı anne ve baba da takip etti.

Antalya’da 25 gündür kayıp olan ve arkadaşların kanalizasyonda elektrik akımına kapılarak öldüğü söylenen 21 yaşındaki gencin sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerine kadar süren arama çalışmalarından da sonuç çıkmadı. Çalışmaları gözü yaşlı anne ve baba da takip etti.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşayan Mehmet - Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç, sonra olarak 24 Ağustos’ta evden ayrıldı. Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos’ta kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak kayıp gencin arkadaşları, baba Mehmet Güç’e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, dün akşam Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi. Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye Polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.

Dün akşam 7 saat boyunca arandı

İlk olarak Muratpaşa ilçesi tarafından başlatılan arama çalışmalarında itfaiye ve AFAD ekipleri kanalizasyon içerisinde çalışma başlattı. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen anne Emine Güç, yakınları tarafından sakinleştirdi. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında çalışma başlattı. Gece 01.30’a kadar süren arama çalışması yaklaşık 7 saat sürdü ancak genç Muhammet’e rastlanılmadı.

Gözyaşlarıyla takip etti

Çocuklarının hayatlarından endişe eden Güç ailesi, bugün sabah saatlerde çalışmaların başladığı ilk noktaya geldi. Dün gece ara verilen çalışmalar, bugün saat 11.30 sıralarında tekrar başladı. Polis, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin yer aldığı çalışmalarda, yaklaşık 2 kilometrelik koridor taransa da gence ait bir ize rastlanılmadı.

Çalışmaları, gözü yaşlı anne ve baba da takip etti.