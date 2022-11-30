Adıyaman’da otomobil sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu yaşanan kaza, kameralara saniye saniye yansıdı.

Adıyaman’da otomobil sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu yaşanan kaza, kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu park halindeki hafif ticari araca çarptı. Otomobilin çarptığı hafif ticari araç ise sürüklenerek arkasında park halinde bulunan bir otomobile çarptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı.