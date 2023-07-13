Yazar Rıfat Yörük’ün, Prof. Dr. Rıfat Yıldız’ın hayatını anlattığı, ‘Bir Akademisyenin Hayat Yolculuğu’ kitabının tanıtım toplantısı yapıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yer alan Kayseri Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYHAM)’da düzenlenen toplantıya, Kapadokya Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Yıldız ve yazar Rıfat Yörük’ün yanı sıra, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı. Toplantıda, yazar Rıfat Yörük kitap hakkında bilgiler verdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan yazar Yörük, “Rıfat Yıldız hocamın hayatını anlattığım ‘Bir Akademisyenin Hayat Yolculuğu’ eserim benim 6’ıncı biyografik eserim. Ancak toplamda 9’uncu kitabım oluyor. Son yıllarda biyografik eserlere yöneldim. Sıra dışı hayat hikayeleri ilgi çekiyor. Dolayısı ile bundan sonrada bu tarz çalışmalara devam edeceğim. Toplantıyı bu salonda yapmamızın hedefi burası Rıfat Yıldız hocam için çok anlamlı bir yer. Onun kurduğu bir yer. Rıfat hocam Hamburg’da üniversite öğrencisiyken oranın geniş kütüphanelerini görünce böyle bir duada bulunmuş ve nihayetinde KAYHAM kurulmuş. Burada bugün hem hocamızın hayatını anlatan kitabın tanıtımını yapacağız hem de KAYHAM’ı dostlarımıza göstermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Rıfat Yıldız da, “İlk olarak aileme, dostlarıma, Türk toplumuna nasıl yaşadığımı? Neler yaptığımı? yazılı olarak bırakmak istedim. Bir akademisyen olarak yazılı kültüre katkıda bulunmak istedim. Kendimle hesaplaşmak ve Türk toplumuna vefa borcumu ödemek istedim. Bu hayat sürecinde, hayat felsefemi 2 adım üzerinde yürütmeye çalıştım. Birincisi akıl akıldan üstündür, ikincisi de zorluklar aşılması için vardır” diye konuştu.