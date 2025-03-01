Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, il genelinde toplanan çöp ve atıkları düzenli depolayıp elektrik üretmek üzere metan gazı çıkarmak için borulama sistemi çalışmalarının başladığını söyleyerek, "Bu proje ile amaç 10 bin hanenin elektrik tüketiminin karşılanması" dedi.

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Biosun Bilecik Katı Atık Yönetimi Tesisi’nin gezerek yetkililerden bilgi aldı. Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi adına inşa edilecek olan yeni yerli ve katı atık enerji verimli makineler için değerlendirme yapıldı. Tekin tesisin 2024 yılında katı atık bertaraf lot alanında drenaj ve şevleme çalışması yapıldıği söyleyerek, "Tesisimizde saha patlama kayma riskine karşı rehabilitasyon işlemi yapıldı. Sahada 6 adet gaz rigol ve 2 kısım su tahliye drenaj sistemi kuruldu. İki adet kojenarasyon motoru bakımları yapıldı. Enerji tarafı kesici şalter trafo ekipman kontrol ve Bakımları yapıldı. Mevcut çalışma şuan saatte 500 kilowatt, günde 12 megawatt, hedef günde 26-30 megawatt arası üretim. Sadece kojen ve gaz sahasında istihdam edilecek personel sayısı toplam 8 kişi. Bir başka deyişle şuan atıktan 4 bin sonrasında 8 bin ila 10 bin hanenin elektrik tüketiminin karşılanması" dedi.