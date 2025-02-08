Sigaranın dünyada milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden önemli bir bağımlılık kaynağı olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, "Sigara bırakma süreci, genellikle zorlu bir yolculuk olarak kabul edilir. Ancak son yıllarda gelişen biorezonans terapisi, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler için etkili bir çözüm sunuyor. Biorezonans yöntemiyle sigara bırakma, kısa süreli seanslarla ve sıfır yoksunluk hissiyle sağlanabiliyor" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları (Dâhiliye) Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, biorezonans tedavisi ile sigara bırakma hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Biorezonans terapisinin, sigara bırakma sürecini çok daha kolay ve stressiz hale getiren bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "Tek bir seansta sigara bırakılabilirken, bazen ikinci bir seans destek olarak gerekebilir. Bu terapi sonrasında, sigaraya karşı isteksizlik, kokusuna karşı ise tahammülsüzlük gelişir. Kişiler, sigara içmenin zararlı etkilerinden ve bağımlılığından kurtulurken, yoksunluk ve yeniden başlama gibi zorluklarla karşılaşmazlar. Sağlık sorunları yaşıyorsanız veya çevrenizden sürekli uyarılar alıyorsanız, sigara bırakma zamanınız gelmiştir. Kendinize bir bırakma tarihi belirleyin ve bu tarihe sadık kalın. Terapi için randevu alarak, kararlı bir şekilde sigarayı bırakmak için adım atın" şeklinde konuştu.

"Terapiye hazırlık"

Biorezonans terapisi öncesinde, sigara içmeye devam edilmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "Terapiye başlamadan önce, günlük sigara miktarınızı azaltmanız gerekmez. Seansa gelirken kullandığınız sigara markasından iki paket sigara getirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, seans öncesinde aşırı kahve tüketmekten kaçınılmalı ve bol miktarda su içilmelidir. Bu, tedavinin etkinliğini artıracaktır" açıklamasında bulundu.

"Seans süreci"

Biorezonans terapisi sırasında son içilen iki sigara izmaritinin klinikte uygun bir alanda içilerek, küçük bir cam şişeye yerleştirildiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "Bu izmarit, cihazda kullanılarak terapiye başlanır. Vücuda elektrotlar yerleştirilir ve frekanslar iletilerek, sigara bağımlılığı ve duyarsızlaştırma terapisi uygulanır. Seansın sonunda toksinlerin atılması için gerekli programlar devreye girer. Ayrıca, iştah artışını engelleyen programlarla kilo alımının önüne geçilir" dedi.

"Sigara bağımlılığına karşı azalma görülür"

Seans sonunda vücutta sigara bağımlılığına karşı ciddi bir azalma görülebileceğini dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "Toksinlerin atılmasını sağlamak için özel bir su hazırlanır ve seans sonrasında bir hafta boyunca bu sudan tüketilmesi tavsiye edilir. Bu süreç, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve bulantı, yorgunluk gibi yan etkiler görülebilir. Bu durumun önüne geçmek için bol su tüketilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Kilo alımını engellemek için özel takviyeler tercih edilebilir"

Biorezonans terapisi sırasında iştah artışı gibi etkiler görülmediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "Ancak sigara bırakma sürecinde kilo alımını engellemek için özel takviyeler kullanılabilir. Bu konuda diyet önerilmez ancak bitkisel takviyelerle bu süreç desteklenebilir" dedi.

"Terapi sonrası yeterli miktarda su içilmeli"

Biorezonans terapisi sonrası yeterli miktarda su içilmesini öneren Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "Eksik vitaminler için gerekli takviyeler kullanılabilir. Ayrıca, sarı kantaron çayı ya da tabletleri de destekleyici bir seçenek olabilir. Sigara bırakma terapisinin ardından vücutta gevşeme ve dinlenme hali görülebilir. Bu süreçte, bol su içmek ve dinlenmek önemlidir. Ayrıca, yapılan terapi ile toksinlerin atılımı hızlanır ve vücut daha sağlıklı bir hale gelir. Kilo alımı önlenir ve ruh hali dengeye girer" diye konuştu.

"Sigara içilen ortamlardan uzak durulmalı"

Terapi sonrasında ilk hafta boyunca sigara içilen yerlerden ve ortamlardan uzak durulmasının önemli olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Doğan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ayrıca, sigara içmeyi hatırlatan kişi ve durumlardan kaçınılması faydalıdır. İlk haftadan sonra kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissedeceksiniz."