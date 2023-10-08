Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanlığı’ndaki personellere, ’Siber Güvenlik ve Güvenli İnternet’ konularında eğitim verildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber ve Yeni Medya Analiz Uzmanı Şahin Eroğlu tarafından, BİNTSO yönetimine ve personellere, ’Siber Güvenlik ve Güvenli İnternet’ konularında bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitimin faydalı geçtiğini aktaran BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, “Bingöl, siber tehlikelere ve bilinçsiz sosyal medya kullanıma karşı, bilinçli ve güvende bir gelecek için adım atıyor. Eğitim programı için başta Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’ne ardından Siber ve Yeni Medya Analiz Uzmanımıza teşekkür ederiz” dedi.