Uzmanların 7 veya üzeri bir deprem olacağı konusunda uyardığı Bingöl’de, Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi tam donanımlı arama ve kurtarma ekibi kurma kararı aldı.

Uzmanların 7 veya üzeri bir deprem olacağı konusunda uyardığı Bingöl’de, Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi tam donanımlı arama ve kurtarma ekibi kurma kararı aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanların 7 veya üzeri bir deprem bekledikleri Bingöl’de, Ticaret ve Sanayi Odası arama-kurtarma ekibi kurmak için çalışmalara başladı. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Kahramanmaraş depremin ardından 11 ile çeşitli destekler sunarken, saha çalışması da gerçekleştirdi. Yapılan saha çalışmalarında arama-kurtarma ekibinin önemini fark eden Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) yönetimi, kentte döner dönmez tam donanımlı, profesyonel bir ekip kurma kararı aldı. Odada gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda muhtemel bir Bingöl depreminde arama-kurtarmanın önemi anlatılırken, ekibin kısa sürede kurulması için çalışma yapılacak.

Deprem sonraki 48 saatin arama-kurtarmada önemli olduğunun altını çizen BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, tam donanımlı, profesyonel bir ekip kurmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Çintay, "11 ili vuran ağır depremden dolayı ciddi manada sıkıntılı günler geçiyoruz. Bu anlamda Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak 11 ili ziyaretimizde gerek sahada gerekse vatandaşlarımızın yanında Allah’a çok şükür olabildik. Sahada edindiğimiz tecrübelerden biri de arama ve kurtarma birimlerinin ne kadar önem arz ettiğiydi. Bizler Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak muhtemel bir Bingöl depreminde, komşu illerimizde veya ülkemizde yaşanacak muhtemel bir felaket durumunda müdahale edebilmek için arama ve kurtarma ekibi kurma kararı aldık. Bunun ilk toplantısını da bugün yaptık. Daha önce basın yoluyla duyurusunu yaptığımız bu ekibe, gönüllü olarak katılmak isteyen üyelerimizi davet ettik. Önümüzdeki günlerde inşallah arama ve kurtarma ekibimizi kurup muhtemel bir deprem durumunda gerek ilimize, gerek çevre illere gerekse ülke genelinde yardım amacıyla hazır olacağız. Arama ve kurtarma ekibimiz, profesyonel bir kadrodan oluşacak. Bunlar en az minimum 12 kişilik, en fazla da 48 kişiye çıkacak kadar yükseltmeyi düşünüyoruz. Bu ekipte ilk yardımcılar, demirciler ve inşaat ustaları da olacak ve profesyonel bir kadro kurmayı planlıyoruz. Ekiplerimiz, makine ve teçhizat konusunda tam donanımlı olacaklar. Makine ve teçhizat eksikliğinde ekiplerin olaylara karşı yetersiz olduğunu fark ettik, ondan dolayı bu konuda tam donanımlı olacaklardır. Bizler elimizden geldiği kadar önlemlerimi almaya devam edeceğiz" dedi.