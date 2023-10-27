Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO), TOBB Genç Girişimciler Kurulu seçimleri sonuçlandı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO), TOBB Genç Girişimciler Kurulu seçimleri sonuçlandı. Yapılan seçimde, kurulun yeni yönetim kadrosu belirlendi. Kurul başkanlığına, Ahmet Şenkozat seçilirken, başkan yardımcısı pozisyonlarına Ahmet Önalan ve İlyas Bor getirildi. Yeni yönetim, genç girişimcilerin iş dünyasındaki temsilcileri olarak görevlerine başladı.

Başkan Ahmet Şenkozat; “Bingöl Genç Girişimciler Kurulu olarak, genç girişimcilerin iş dünyasında daha fazla söz sahibi olmalarını ve gelişmelerini desteklemeyi amaçlayan bir misyonu üstleniyoruz. Bu misyonu gerçekleştirmek için, birlikte çalışacağımız icra kurulu üyelerini seçtik. Bu noktada, desteklerini ve güvenlerini bizden esirgemeyen Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay’a ve yönetim kurulu ile meclis üyelerine de teşekkür ediyorum. Bingöl’ün genç ve dinamik girişimcileri olarak, iş dünyasında yeni başarılar ve projeler için birlikte çalışarak önemli adımlar atmaya hazırız. Genç girişimcilerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza hızla başlayacağımıza inanıyorum. Bu süreçte, her birinizin fikirleri, önerileri ve enerjisi bizim için çok değerli olacak. Sizlerin desteğiyle, Bingöl’ün iş dünyasında daha da ileriye gitmek için çaba harcayacağımıza inanıyorum" dedi.