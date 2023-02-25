Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen kişilere sert bir şekilde yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen kişilere sert bir şekilde yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, haksız fiyat artışına karşı uyarılarda bulundu. Haksız fiyata sebebiyet veren ilgililer hakkında sert bir şekilde yaptırımlar uygulanacağının altını çizen Çintay, ’’Milletimiz yapılanları asla unutmayacaktır. Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu zorlu süreçte, iyi niyetli üyelerimizin yapmış olduğu hizmet ve desteklerden gurur duyuyoruz. Ancak deprem felaketini fırsat bilip fahiş fiyat artışı yapan işyerlerinin de olduğu bizlere iletiliyor. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak tarafımızca gerekli tedbirleri alıyoruz. Haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımları en sert şekilde uygulayacağız’’ dedi.