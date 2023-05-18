Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Arama Kurtarma Ekibine, ’Temel İlk Yardım’ eğitimi verildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından uzmanların işaret ettiği Bingöl’de, BİNTSO koordinesinde arama kurtarma ekibi kuruldu.

Kısa süre önce kurulan ekip, kentte ve çevre illerdeki afetlere hızlı müdahale etmek için eğitimlere başladı. Bu çerçevede İl Sağlık Müdürlüğü tarafından BİNTSO Arama Kurtarma Ekibi’ne ’Temel İlk Yardım’ eğitimi verildi.

Eğitimde, ekiplerin soruları cevaplanırken, çalışmaların da periyodik şekilde devam edeceği bildirildi.