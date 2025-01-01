Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı içerisinde sosyal hizmetler alanında birçok önemli projeye imza attı. Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli birey, emekli, öğrenci ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere binlerce vatandaşa dokundu, ihtiyaçlarını karşıladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı içerisinde sosyal hizmetler alanında önemli projelere imza atarak ihtiyaç sahiplerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefledi. Sosyal Hizmetler Dairesi 2024 yılında 6 bin 189 aileye Kart 61 (Gıda Kartı) yardımı ulaştırarak gıda desteği sundu. Bunun yanı sıra, 840 aileye indirimli su hizmeti verildi. Şehir genelinde, yardıma muhtaç olan bin 441 ailenin evleri temizlenerek hijyenik yaşam alanları sağlandı. Ayrıca, ihtiyaç sahibi bin 508 aileye ayni yardım gönderilirken, 2 bin 656 aileye evde yemek hizmeti verildi.

Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla da çeşitli desteklerde bulundu. 113 adet engelli aracı ve 66 adet akülü engelli aracı yardımında bulunulurken, 509 adet engelli aracının bakımı ve tamiri yapıldı. Ayrıca, 573 kişiye Engelsiz Taksi hizmeti sunularak ulaşımda da kolaylık sağlandı. Engelsiz Yaşam Akademisi bünyesinde, Konaklar ve Gazipaşa’daki özel gereksinimli bireyler okullarında 88 öğrenciye, el sanatları, resim, giyim ve takı tasarımı gibi dersler verilerek eğitimde fırsat eşitliği sağlandı.

Dar gelirliler ve emekliler unutulmadı

Vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla 15 Kasım 2024 tarihinde açılan TRAMAR büyük ilgi gördü. 29 bin 759 kişi, bu marketten alışveriş yaparak uygun fiyatlarla gıda temin etti. Ayrıca, 26 Temmuz 2024 tarihinden itibaren, Ortahisar, Akçaabat, Yomra ve Of ilçelerinde açılan İndirimli Ekmek Satış noktalarından, 88 bin 680 ekmek satışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin emekli ve öğrencilere yönelik destekleri de büyük ilgi gördü. 9 Ağustos 2024 tarihinde açılan Hasbihal Kafe’den bugüne kadar 11 bin 760 emekli faydalandı. Çayın 1 TL’ye satıldığı kafe, ayda ortalama 3 bin emekliyi ağırladı. Su faturasında sağlanan yüzde 50 indirimden bugüne kadar bin 640 kişi faydalandı. Bunun yanı sıra, EYOF Sosyal Tesisleri’nde, 15 Haziran 2024 tarihinde başlatılan yüzde 20’lik indirim uygulamasından 7 bin 553 emekli yararlandı.

Yardım ve danışmanlık merkezi

26 Eylül 2024 tarihinde açılan Hisaray Yardım Merkezi’nden bugüne kadar bin 715 kişi yararlandı. Merkezde, 12 bin 555 parça kıyafet, 942 çift ayakkabı ve 183 oyuncak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 8 Ağustos 2024 tarihinde açılan Botanik Park Satış Alanı’nda, 683 adet ürünün satışı gerçekleştirildi. Ayrıca Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi 3 Ekim 2024 tarihinde faaliyete geçti ve bugüne kadar 325 kişi bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti aldı. Merkezde 70 psikolojik söyleşi, 11 evlilik okulu semineri ve 11 çift terapisi hizmeti de verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “2024 yılı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal hizmetler alanında çok önemli adımlar attığımız bir yıl oldu. Her biri büyük bir özenle ve gayretle hayata geçirdiğimiz projelerle, şehrimizin her köşesindeki vatandaşlarımıza dokunmanın, onların yaşamlarını kolaylaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Trabzon’da, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir şehir yaratma yolunda daha çok projeyi hayata geçireceğiz. Bizim için en büyük ödül, vatandaşlarımızın yüzlerindeki gülümseme ve memnuniyetleridir. Trabzon’u hep birlikte daha güzel bir yarına taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.