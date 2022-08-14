Faik Erdoğan Vakfı, tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Battalgazi ilçesinde binlerce vatandaşa aşure ikramında bulunuldu.

Faik Erdoğan Vakfı, tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Battalgazi ilçesinde binlerce vatandaşa aşure ikramında bulunuldu.

Faik Erdoğan Vakfı’nın Muharrem ayı dolasıyla düzenlediği etkinlikler sürüyor. Bu çerçevede daha önce Hidayet Mahallesi’nin de gerçekleştirilen aşure etkinliğine Paşaköşkü Mahallesi’nde devam edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldığı etkinlikte konuşan Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Aşurenin insanları bir birine yaklaştırdığını ifade ederek, “Vakıf olarak her yıl aşure dağıtımı yapıyoruz. Aşure, bizleri bir birimize yaklaştıran en önemli kültür değerimizdir. Katılan tüm dost ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin “ dedi.

Vakıf tarafından düzenlenen aşure etkinliklerinin bugün 17.00’da Eski Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilecek programla son bulanacağı öğrenildi.