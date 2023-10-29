Kırıkkale’de Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde binlerce vatandaşın katılımıyla mehter takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde fener alayı düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kırıkkale’de fener alayı düzenlendi. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle, Atatürk Bulvarı boyunca yürüdü. Yürüyüş sırasında, 100 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı. Bazı vatandaşlar da farklı noktalardan yürüyüşe katıldı. Etkinliğin sonunda ise mehter takımı katılımcılara çeşitli marşlar seslendirdi. Bazı çocuklar da jandarma komandolarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Mehmet Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüşe yaklaşık 25 bin vatandaşın katıldığını belirtti. Kırıkkale halkına teşekkür eden Vali Makas, "Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı’nda belediyemizin organizasyonunda 25 bin hemşerimiz mehteran takımına eşlik ettik. Kırıkkale halkına teşekkür ediyorum. Dünya var olduğu müddetçe, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar ve lider ülke olacaktır" dedi.

Vali Makas, "Bugün içimizde bir sıkıntımız var. Ne o sıkıntımız? Gazze’deki kardeşlerimize yapılan zulümdür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gazze dahil olmak üzere hem İslam coğrafyasında, hem dünya coğrafyasında, soydaş coğrafya da dahil gayrimüslim coğrafyada dahil adaleti hoşgörüyü yayan yine bu aziz millet olacak, Türk milleti olacak, sancaktar millet Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak. Biz buna canı gönülden inanıyoruz" diye konuştu.

Yürüyüş etkinliğine, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kurum müdürleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.