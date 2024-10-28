Çekmeköy Belediyesi, “Uçurtma bizden, uçurması sizden” sloganıyla Uçurtma Şenliği düzenledi. Çocukların eğlenceli bir gün geçirdiği şenlikte binlerce uçurtma dağıtıldı.

Güngören Sosyal Tesisleri’nde “Uçurtma bizden, uçurması sizden” sloganıyla düzenlenen şenlikte, vatandaşlara binlerce uçurtma dağıtıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de uçurtma dağıtımı yaparak çocukların neşesine ortak oldu. Ailelerin keyifli vakit geçirdiği şenlikte yüz boyama, sosis balon atölyesi, karikatür atölyesi, illüzyon gösterisi, palyaço gösterisi ve çeşitli ikramlarla çocuklar doyasıya eğlendi.

Başkan Çerkez yaptığı konuşmada, “Bugün burada ‘Uçurtma bizden, uçurması sizden’ sloganıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Uçurtmaları hep birlikte özgürlüğe uçuruyoruz. Uçurtmalar, özgürlüğü ve hayal gücünü simgeler. Bugün, gökyüzünde uçan rengârenk uçurtmalarla çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyoruz. Aynı zamanda ilçemizdeki vatandaşlarımızla bir araya gelerek sevgi, dostluk ve dayanışma duygularımızı pekiştirdiğimiz özel bir gün yaşıyoruz. Hep birlikte gökyüzünü rengârenk uçurtmalarla süslüyor, çocuklarımızın neşesine ortak oluyoruz. Çocuklarımızın gülümsemeleri, mutlu olmaları bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Hedefimiz, daha mutlu ve güler yüzlü bir Çekmeköy oluşturmak” dedi.