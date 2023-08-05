Tokat’ın Turhal ilçesinin yeni simgelerinden olan Kocakavak Millet Bahçesi, unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, binlerce Turhallının coşkulu katılımıyla sahne aldı. Gecenin ilgi odağı olan Buray, sevilen parçalarını bir bir seslendirerek izleyenlere müzik dolu bir gece yaşattı. Kendine özgü yorumuyla dinleyicilere keyif dolu anlar yaşatan sanatçı, hit şarkılarını seslendirirken izleyicilerin de coşkusunu doruklara çıkardı.

" Turhallı vatandaşlarımızı unutulmaz bir geceye tanık olmaya davet ettik"

Konserin ardından kısa bir açıklama yapan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, etkinliğin güzel bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Kocakavak Millet Bahçemizde düzenlediğimiz bu muhteşem konserle birlikte Turhallı vatandaşlarımızı unutulmaz bir geceye tanık olmaya davet ettik. Buray’ın müziğiyle dolu bu gecede binlerce vatandaşımızın katılımı, bizleri mutlu etti. Amacımız, şehrimize böyle güzel etkinliklerle renk katmak ve halkımızı bir araya getirmek. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.