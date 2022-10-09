İzmirli moda tasarımcısı Semih Beceren, binlerce kumaş parçasını milimetrik parçalara ayırarak saç ekim cımbızı ve büyüteç yardımıyla sanat eserlerine dönüştürüyor. Genç tasarımcı, bakanların kumaştan yapıldığını anlamakta güçlük çektiği tablolar için bazen aylarını, bazen de yıllarını harcıyor.

İzmirli moda tasarımcısı Semih Beceren, binlerce kumaş parçasını milimetrik parçalara ayırarak saç ekim cımbızı ve büyüteç yardımıyla sanat eserlerine dönüştürüyor. Genç tasarımcı, bakanların kumaştan yapıldığını anlamakta güçlük çektiği tablolar için bazen aylarını, bazen de yıllarını harcıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü yüksek lisans öğrencisi 34 yaşındaki Semih Beceren, kumaş parçalarını önce tonlarına göre kazanda boyuyor, ardından milimetrik parçalara kesiyor. Bu parçaları tek tek ayırarak saç ekim cımbızı ve büyüteç yardımıyla yapıştıran genç tasarımcı, ortaya kumaştan yapıldığı anlaşılmayan gerçekçi tablolar çıkarıyor. Bazen 5 milim, bazen 2 milim olarak kestiği kumaşlarla çalışan Semih Beceren, bazen de kumaşlardan çıkardığı ipleri kullanıyor. Tasarımcı, en uzun süren çalışmasına 2 yıl, en kısa süren çalışmasına ise 5 ay harcadığını söyledi.

500 bin kumaş parçasından tablo

2013 senesinden bu yana kumaş parçalarından tablo yapan Semih Beceren, “Asıl işim kıyafet tasarlamak ama ben kumaşların içinde farklı bir dünya gördüm ve kumaşlarla resim yapmaya başladım. Resimlerimi görenler ilk başta kumaş olduğunu anlamıyor. Tablolara yaklaştıklarında şoke oluyorlar. 500 bin kumaş parçası ile çalıştığım tablolarım oluyor. Bu yüzden şaşırıyorlar. Bu bir sabır işi. Keyif almadan yapılacak bir iş değil. Ben yaptığım işten keyif alıyorum. Sabah atölyeme gelip akşama kadar çalışıyorum. Hatta saatin nasıl geçtiğinin farkına bile varmıyorum. Yemek yemeyi unuttuğum zamanlar oluyor” dedi.

Cımbız ve büyüteç kullanıyor

Kumaş boyutlarını daha da küçülterek çalışmak istediğini belirten genç tasarımcı, “Hiper realist denilen, daha net ve gerçekçi görüntüler elde etmek istiyorum. Aslında bu oldukça zor. Kumaşları belirli bir boyuta getirmek zorlayıcı. İlk başlarda kaş cımbızı ile çalışıyordum ama şu anda daha ince olan saç ekim cımbızlarını kullanıyorum. Daha gerçekçi görüntüler için büyüteç kullanıyorum” diye konuştu.

Yakın zamanda sergi açmak için girişimlerde bulunacağını ifade eden Semih Beceren, “Tablolarımı genelde sosyal medya üzerinden yayınlıyorum. Galerilerle iletişime geçmeye çalışıyorum. Henüz bir sergi açmadım ama yakın zamanda bir sergi de açmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.

Tasarımcının kumaş kullanarak yaptığı 30 tablo bulunuyor.