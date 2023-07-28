Düzce Üniversitesi, 2023 YKS tercih dönemi için düzenlediği “Düzce Üniversitesi Tanıtım Günleri” ile ailelere ve öğrencilere yönelik önemli bir hizmete imza attı.

2023 YKS sonuçlarının açıklamasının hemen sonrasında çalışmalara başlayan Düzce Üniversitesi, Konuralp Yerleşkesi, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi’nde, üniversite ve bölüm tercihinde bulunacak öğrencileri ve aileleri konuk etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, etkinlik süresince Düzce Üniversitesi tanıtım stantlarını ziyaret ederek akademik ve idari personellere emekleri için teşekkür etti.

Düzceli öğrenci ve ailelerin yanı sıra il dışından gelenler de yoğun ilgi gösterdi

“Yapacağın Tercihle Geleceğine Değer Kat” temasıyla düzenlenen etkinliğe Düzceli öğrenci ve ailelerin yanı sıra il dışından gelenler de yoğun ilgi gösterdi. Üç gün süresince Düzce Üniversitesi’nin her Fakültesi, Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulundan olmak üzere en az bir akademisyenin yer aldığı ve idari birimlerin de destek olduğu etkinlikte konuk öğrenciler, Düzce Üniversitesi’yle ilgili detaylı bilgiler edinerek, akademik birimleri yerinde görme olanağı elde etti.

Aday öğrencilerin tüm soruları cevaplandı

Düzce Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programları, eğitim-öğretim hizmetleri, uygulama imkanları, başarıları, kampüs yaşamı, öğrencilere sunulan imkanlar, doğru tercih ve kariyer planlaması hakkında yol gösterici bilgilendirmede bulunan Düzce Üniversitesi görevlileri, aday öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplayarak ve soru işaretlerini gidererek etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

Etkinlikte Düzce Üniversitesi’nin; ülkemiz üniversiteleri arasında “Fen Bilimleri” alanında birinci, “Mühendislik” alanında da devlet üniversiteleri arasında yine birinci sırada olduğu ifade edilerek 2023 Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında ise Düzce Üniversitesi’nin ülkemizde devlet üniversiteleri arasında yine birinci olduğu vurgulandı. Öğrencilere, tercih edilen ve başarılarıyla Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan Düzce Üniversitesi’nde eğitim görmenin doğru bir karar olduğunun da altı çizildi.

Öğrenci ve ailelerden hizmet ve yakın ilgi için teşekkür

Düzce Üniversitesi Tanıtım Günleri’ne katılan öğrenciler ve aileler verilen hizmetten ve kendilerine gösterilen yakın ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek Düzce Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti.