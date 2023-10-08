Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin büyük memnuniyet kazanan projesi "Karagöz Göklerde" gölge oyunu bu hafta Söğütlü, Akyazı, Pamukova ve Karasu ilçelerinde 10 okulda bin 800 öğrenciyle buluşarak miniklerin neşesi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle tüm ilçelerde ilkokul öğrencileriyle buluşan "Karagöz Göklerde" gölge oyunu bu hafta bin 800 ilkokul öğrencisiyle buluştu. 7’den 70’e her vatandaşın yakından tanıdığı ve ilgi gösterdiği Karagöz-Hacivat oyunlarından oluşan program bu hafta Söğütlü, Akyazı, Pamukova ve Karasu’da olmak üzere 10 okulda sahne aldı. Tiyatro Sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun yazıp yönettiği Karagöz Göklerde gölge oyunu Sakarya’yı ilçe ilçe dolaşıyor. Şu ana kadar 10 ilçede gösterim yapan gölge oyunu öğrenciler tarafından çok sevildi. Oyunun turnesi 10 Ekim Salı günü Taraklı’da devam edecek.