MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz depremin ilk anından itibaren harekete geçerek, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımına koştu. Bölgede binlerce Mehmetçik canla başla yardım faaliyetlerine devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), binlerce Mehmetçiğin deprem bölgesinde yardım faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.