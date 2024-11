Manisa Büyükşehir Belediyesinin 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı kapsamında düzenlediği Ata’ya Saygı Yürüyüşü’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek binlerce Manisalıyla birlikte yürüdü.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Mustafa Kemal Atatürk’ün 86’ncı ölüm yıl dönümü için düzenlediği Ata’ya Saygı Yürüyüşü, binlerce Manisalıyı bir araya getirdi. Yürüyüşe, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Nurcan Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve binlerce vatandaşlar katıldı. Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerinin de destek verdiği programda Hakkı İplikçi Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyen katılımcılar hep birlikte Ata’sını andı.

“Atam rahat uyusun onun emaneti emin ellerde”

Ata’ya Saygı yürüyüşünde açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “10 Kasım’ı unutmamak hatırlatmak ve Ata’mızın sadece bedenen buradan ayrılması ama ilkelerinin ve inkılaplarının bize en büyük emaneti olan Cumhuriyetimizi yaşatmak için bugün Manisa’da her alanda ve her yerde Ata’mızı anmak adına bir dizi programlar hazırladık. Halkımızı bilinçlendirmek atamızın emanetlerini ve yarınlarını anlatmak bizim en büyük hedefimiz ve amacımızdır. Atam rahat uyusun onun emaneti emin ellerde. Bizler her birimiz Mustafa kemalin askerleriyiz. Ölene kadar bu yolda hiç durmadan hiç üşenmeden yürüyeceğiz. Var olsun Mustafa kemalin askerleri, var olsun Manisalılar” dedi.

“Büyük ölümlere matem gerekmez”

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, “Büyük ölümlere matem gerekmez. Fikirlere bağlılık gerekir şiarıyla Ulu Önderimiz Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyoruz. Bu bir yas değil, onun yolunda koşarak ilerliyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Onu minnet ve büyük özlemle anıyorum” dedi.

“Önemli olan anmanın yanında onu anlamak”

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise, "Kurucumuz ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 86. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Önemli olan anmanın yanında onu anlamak ve en iyi şekilde anlayarak yolumuza devam etmektir” diye konuştu.

Atatürk çocuklarından muhteşem koro

Ata’ya saygı yürüyüşünün ardından Cumhuriyet meydanında Atatürk Çocukları Korosu tarafından “Atatürk Çocukları” adlı parça ve miniklerin çeşitli gösterileri büyük beğeni topladı. Öğretmenlerinin gözetiminde maharetlerini sergileyen ve öğrendiklerini en iyi şekilde sahneye yansıtan öğrenciler seslendirdikleri koro çalışmasıyla izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.