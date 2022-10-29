Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde üçüncüsü gerçekleştirilen Kitap Günleri, kapılarını okuyuculara açtı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde üçüncüsü gerçekleştirilen Kitap Günleri, kapılarını okuyuculara açtı.

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği 3.Kitap Günleri ziyaretçilere kapılarını açtı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve içerisinde binlerce kitabın yer aldığı fuar, ilk gün yoğun ilgi gördü. Fuarda okurlar, yazarlarla buluşup sohbet etme imkanı bulurken, yazarlar da okurlarının kitaplarını imzalayabilecek. Çeşitli söyleşilerin de yapılacağı Kitap Günleri, 6 Kasım tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

“Dolu dolu bir Kitap Günleri süreci geçirmeyi bekliyoruz”

Geçtiğimiz senelerde düzenlenen fuarlardan daha yoğun bir katılım beklediklerini aktaran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bugün Çayırovamızda 3. Kitap Günleri’ni gerçekleştiriyoruz. 3 senedir biz bu fuarı gerçekleştiriyoruz. Sevinçliyiz, çünkü vatandaşımızdan ciddi manada bir karşılık buldu. Fuarımız 6 Kasım tarihine kadar açık olacak. 60 civarında yazarımız gelecek, etkinliklerimiz olacak, ilçemizde bulunan 10 tane okulumuzda söyleşi yapacağız. Dolu dolu bir Kitap Günleri süreci geçirmeyi bekliyoruz. Yoğun bir katılım oldu. 2019 yılında 50 bin civarında kardeşimiz kitap fuarımızı ziyaret etti. Bir önceki Kitap Günleri sürecinde 70 bin civarında kardeşimiz ziyaret etti ve bu süreçte daha fazla bir katılım bekliyoruz. Çayırovalı kardeşlerimiz özellikle kitap fuarı sürecine çok yoğun bir ilgi gösteriyor. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü şunu görüyoruz, Çayırovalı kardeşlerimiz okumayı seviyor. geçtiğimiz 6 aylık süre zarfında biz 2 adet Kitap Kahve, büyük kütüphane açtık. Bu anlamda ben dünya lideri cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle millet kıraathanesi, kitap kahve kültürünü milletimize yerleştirdi. Biz de Çayırovamızda bu anlayışa bir katkı sunmuş olduk. Çayırovalı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Buraya çocuklar geliyor, bir kitaba dokunuyor, yazarla tanışıyor”

Etkinliğin kendileri için çok faydalı olacağını düşündüklerini söyleyen Enes Güler isimli öğrenci ise “Çayırova Belediyemizin üçüncüsünü düzenlediği kitap fuarına katılım sağladık. Çok güzel bir etkinlik oluyor, çok güzel bir başlangıç oldu. Kitap fuarı, yayın evleri, yazarlar, akademisyenler buraya teşrif ettiler. Hep birlikte güzel bir program olacağını düşünüyoruz. Çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Çok memnunuz, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Buraya çocuklar geliyor, bir kitaba dokunuyor, yazarla tanışıyor. Bir imza alıyor ve bu kitabı hayatı boyunca muhafaza ediyor. Okuma yazma bilmeyen çocuklar bile burada kitaplarla tanışıyor. Ülkemizin geleceğini kuracak gençler burada kitaplar sayesinde aydın bir nesil yetişiyor” diye konuştu.

“Kitapları okuyucularla buluşturmak çok önemli

27 yıllık gazetecilik hayatının yanı sıra 8 yıllık da yazarlık geçmişi olduğunu söyleyen Gazeteci-Yazar Levent Altun da “4 kitap yazdım. Gazeteciliğin dışında dile getiremediğimiz duyguları ifade edebilmek için en güzel yol kitap yazmak. 4 romanımın 2 tanesi gerçek hikayelerden oluşuyor. Bu kitapları okuyucularla buluşturmak çok önemli. Kitap fuarları da bunun için gerçekten çok elverişli bir ortam. Çayırova Belediyesi’ni bu kitap fuarından dolayı kutluyorum. Çok güzel bir proje. Hem okuyucularla sohbet ediyoruz, hem kitaplarını imzalıyoruz. Okuyucular da yazarlarla tanışma imkanı buluyorlar” şeklinde konuştu.