Sivas’ta binlerce kişiye iş imkanı sunacak ve kentin üretim üssü olacak Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırımlar almaya devam ederken yer tahsisi yapılan alanlarda da fabrika inşaatları yükseliyor.

Sivas’ta binlerce kişiye iş imkanı sunacak ve kentin üretim üssü olacak Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırımlar almaya devam ederken yer tahsisi yapılan alanlarda da fabrika inşaatları yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 21. Cazibe Bölgesi ilan edilen Demirağ OSB’de incelemelerde bulunan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, inşaat çalışmaları devam eden fabrikaları gezdi. Sona gelinen içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon hattı ve diğer alt yapı çalışmaları hakkında Demirağ OSB Müdürü Mustafa Beştepe’den bilgi alan Vali Şimşek, bölgede inşaatları devam eden firmaları tek tek ziyaret etti.

Hedef 40 bin istihdam

Devam eden altyapı çalışmalarında yüzde 98’lik bir seviyeye erişildiğini belirten Vali Dr. Yılmaz Şimşek, “İnşallah kısa sürede altyapı çalışmalarımız bitmiş olacak. Hemen akabinde de üst yapı çalışmalarımıza yani yollarımıza bir ay içerisinde başlayacağız. İnşallah bir yıl içerisinde tüm üst yapıda bitmiş olacak. Burada 225 parselimiz var. Bunlardan 70 tanesi şu an itibarıyla tahsis edilmiş durumda. Temellerini attığımız 7 fabrikalarımız da inşaatlar devam ediyor. İnşaatlardan yola çıkarak öngörümüze göre yaklaşık 17 bin istihdam hedefine ulaşmış durumdayız. Nihai hedefimiz yaklaşık 40 bin istihdam. Bu bölge tam anlamıyla faaliyete geçtiği zaman bu istihdam hedefini yakalamış olacağız” ifadelerine yer verdi.

“Yatırımcılarımıza birçok avantaj sunuldu”

Yatırımcılara çağrıda bulunan Vali Şimşek, “Geçtiğimiz aralık ayı itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve tensipleriyle Demirağ OSB Cazibe Bölgesi ilan edildi ve yatırımcılarımıza birçok avantaj sunuldu. Organize sanayi bölgemizin bitişiğinde lojistik merkezimizin çalışmaları var. Burası da yatırımcılarımıza büyük imkanlar ve kolaylıklar sunacak. Yatırımcılarımızı Sivas’a gelip sunulan bu fırsatlardan yararlanmaya, ülkemizin ve ilimizin istihdamına, üretimine katkıda bulunmaya davet ediyorum” dedi.