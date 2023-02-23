Bursa’da itfaiyesinde 30 yıldır görev yapan kahraman itfaiyeci göreve giderken kalp kirizi geçirip hayatını kaybetti.

Bursa’da itfaiyesinde 30 yıldır görev yapan kahraman itfaiyeci göreve giderken kalp kirizi geçirip hayatını kaybetti.

Bursa’da 30 yıllık meslek hayatında çok sayıda vatandaşın evini söndürüp hayatını kurtaran kahraman itfaiye eri Ahmet Yüksel, (55) dün öğle saatlerinde gelen ihbar üzerine Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler mahallesindeki yanan evi söndürmek üzere ekip arkadaşlarıyla birlikte hareket etti. Işıklar İtfaiye Grubu’nda görevli Ahmet Yüksel. göreve gittiği sırada itfaiye aracı içinde kalp krizi geçirdi. Ekip arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yüksel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 çocuk babası İtfaiye erinin naaşı bugün Kestel Beşevler Camiinde kılınan namazın ardından Kestel Mezarlığında defnedilecek.