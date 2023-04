Konya’da binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanı’nı doldurarak bayram namazı kıldı.

Ramazan Bayramı namazı kılmak isteyen vatandaşlar, Mevlana Meydanı’nda bir araya geldi. Meydanı dolduran binlerce kişi, verilen vaazı dinledikten sonra saf tutarak bayram namazını kıldı. Namazın ardından hep birlikte dua edildi. Vatandaşlardan bazıları da namazın ardından mezarlık ziyaretinde bulundu.

Bayram namazını meydanda kılan Ömer Çelik, “Ramazan Bayramı namazımızı kıldık. Rabbim tekrarına ulaştırsın inşallah. Rabbim afetlerden, selden, depremden korusun. 11 ili etkileyen büyük bir deprem yaşadık. Oradaki kardeşlerimizin de Allah yardımcısı olsun. Buruk bir bayram yaşıyoruz. Bu bayram gönlümüz, kalbimiz onlarla. Buradan onlara da selam gönderiyoruz, herkese iyi bayramlar diliyoruz” dedi.

Mezarlığa yakınlarını ziyarete gelen Mehmet Zahit Çokyürür, “Kabir ziyareti kültürümüzde çok önemli bir yer tutuyor. Geçmişlerimizi ziyaret etmek, her daim hatırlamak bizim görevimiz. Bayramlarda hatırlamak daha ayrı bir yer tutuyor. Kalbimizde her zaman için onların yeri var. İlk etapta tabii ki dirilerden önce mezarlıkları ziyaret ediyoruz. Çünkü gideceğimiz yer neticede orası. İbret almak gerekiyor her zaman için. Mezarlıklar bizim kültürümüzde her daim yerini koruyacak” diye konuştu.