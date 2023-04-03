Honaz Belediyesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği Mahalle İftarı programının dördüncüsünü Honaz Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirdi.

İftar programına binlerce vatandaşın yanı sıra siyasi isimler de katılım sağladı. Honaz Belediyesi Ramazan ayı boyunca bir mahallelerinde iftar sofrası kurmaya devam ediyor. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Mahalle İftarı programı Honaz Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa binlerce vatandaşın yanı sıra Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Cumhuriyet Halk Partisi Honaz İlçe Başkanı Mustafa Çelik ve örgüt üyeleri, İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Osman Çaybaşı, DEVA Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin milletvekili aday adayları, muhtarlar, meclis üyeleri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

“Vatandaşlarımız ile gönül bağı kurduk”

Vatandaşlarla tek tek selamlaşan ve ramazanlarını tebrik eden Honaz Belediye Başkanı Kepenek, iftar sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Başkan Kepenek açıklamasında, “Ülkemiz çok zor günler geçirdi. 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde çocuklarını, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle bir felâket yaşatmasın bize. Biz el ele tutuştuğumuzda neler yapabileceğimizi gördük. Acıları hep birlikte paylaştık. Daha 2 gün önce Hatay’dan gelen Sayın Babadağ Belediye Başkanımız Ali Atlı ‘ya verdiği destek için teşekkürlerimi iletiyorum. Honaz Kapalı Pazaryeri’mizde çocuğundan yaşlısına binlerce hemşerimin katılımlarıyla kurduğumuz iftar soframızda orucumuzu hep birlikte dualar eşliğinde açmanın huzurunu yaşadık. Ramazan Ayı boyunca iftar sofralarımızı ilçemizin mahallelerinde kurmaya devam edeceğiz. Mahalle İftarı geleneğimizi bozmadan sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın yüzünü gülümserken görmek bizim için çok kıymetli. Halil İbrahim soframızda her birlikte gönül bağı kurduk. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" ifadeleri kullandı.

Başkan Atlı; “Honaz çok şanslı”*

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ise yaptığı açıklamada, “Honaz’ın kıymetli vatandaşları Yüksel Kepenek gibi bir Belediye Başkanları oldukları için çok şanslı. Yüksel Kepenek sadece bir Belediye Başkanı değil bir ağabey, bir dosttur benim için. Kendisine bu güzel organizasyon için teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımızın da söylediği gibi deprem bölgesinden 2 gün önce geldik. Hakikaten orda insanlarımızın ne kadar zor şartlar altında yaşadığını canlı canlı gözlerimizle gördük. Allah bu millete, bu ülkeye, bizim insanlarımıza bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta kalanlara sabırlar diliyorum. Başkanımız deprem bölgesine çok sayıda yardım malzemesi gönderdi. Onlar için dualar etti. Allah’a şükretmemiz için çok sebep var. Ramazan ayı birlik, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı bir aydır. Bu iftar yemeğinde Honaz’daki birlik beraberlik ve kardeşlik ruhunun ne kadar üst seviyede yaşandığını gördük. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Honaz Belediye Başkanımız Yüksel Kepenek ve çalışma arkadaşlarımız olmak üzere bütün emektar kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.

İftar organizasyonu tasavvuf musikisi eşliğinde devam etti. İftar yemeğinin ardından başlayan ramazan eğlencelerinde Semazen gösterileri, Karagöz Hacivat gölge oyunu ile tahta bacak ve palyaço gösterileri özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi ile izlendi. Çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Honaz halkı, büyük beğeni ile izledikleri eğlenceler için Başkan Kepenek’e teşekkür etti.