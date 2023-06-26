Kuşadası Belediyesi ve Giritliler Federasyonu (GİRİTFED) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen üç günlük Uluslararası Giritliler Festivali, Türkiye ve Yunanistan’ın farklı kentlerinden gelen binlerce Giritliyi buluşturdu.

Girit kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Giritliler Festivali’ne Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli kentlerinden binlerce Giritli katıldı. Üç gün boyunca Davutlar Mahallesi, Kervansaray, İbramaki Sanat Galerisi ile Davutlar Sevgi Plajı’nda gerçekleşen festival etkinlikleri büyük ilgi gördü.

11’inci Giritliler Festivali’nin üçüncü gününde Davutlar Sevgi Plajı’nda düzenlenen etkinlikler, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikler çerçevesinde Girit mutfağına ait yemekler ve çeşitli yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar yoğun ilgi gördü. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından Girit usulü mantı ve mücverin ikram edildiği programda Yunanistan’dan gelen müzik grubu Yannis Papacanakis’in çaldığı ezgiler, gün boyu süren Dj performansı, Girit ve Türk dansları gösterileri büyük bir beğeni ile karşılandı. Festivale, Türkiye ve Yunanistan’ın çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda Giritli’nin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, GİRİTFED Başkanı Yunus Çengel ile sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileri katıldı. Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, festival çerçevesinde alanda kurulan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, bu tür organizasyonların farklı kültürlerin hoşgörüyle birbirini tanıması ve kaynaşmasına alan tanıdığını belirterek "Ege bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden biri olan kentimiz de bir medeniyetler beşiğidir. Farklı kültürlerin bir araya geldiği, yemeklerini, şarkılarını, danslarını paylaştıkları 11’inci Uluslararası Giritliler Festivali, amacına uygun ve coşkulu bir festival oldu” dedi.

GİRİTFED Başkanı Yunus Çengel ise festivale gösterilen yoğun ilgiden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, “Girit kültürünü yaşatmak ve kültürlerarası etkileşimi arttırmak amacıyla düzenlediğimiz Uluslararası Giritliler Festivali’nin 11’incisi üç gün süren etkinliklerle çok güzel geçti. Burada bulunmadaki en önemli amacımız bir arada olmak. Bugün yine Türkiye’nin her köşesinden insanlarımız burada bir arada. Bu festivalin en güzel yanı da bu zaten. Festivalin organize edilmesinde bizden hiçbir desteği esirgemeyen Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ediyorum” dedi.

Birbirinden güzel lezzetlerin, müziklerin ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı Uluslararası Giritliler Festivali, Barış Dansı ile sona erdi.