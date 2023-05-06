Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İKAF’23, 2 günde 225 etkinlik ile yaklaşık 10 bin öğrenciyi ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ile 19 paydaş üniversitenin yanı sıra 200’un üzerinde şirket, firma, kamu kurum ve kuruluşunun katkılarıyla gerçekleştirilen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’23) son derece verimli geçen iki günün ardından sona erdi. Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde öğrenci, mezun ve sektörün önemli isimlerini bir araya getiren, on bine yakın öğrencinin katılımıyla eşsiz bir atmosfer sunan İKAF’23, katılımcıların hem staj hem de iş imkânı bulabilmesine aracı oldu.

Anadolu Üniversitesi, işveren ile öğrenci arasındaki fiziki ve psikolojik mesafeyi ortadan kaldıran İKAF’23 ile gençlerin, işverenlerle birebir temas kurmasına fırsat sağlarken fuar çerçevesinde öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimi için de 225 etkinlik düzenledi.

“İKAF’a ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz”

İKAF’23’e ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İKAF’ın gençler için büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek, “CBİKO koordinasyonunda düzenlenen bölgesel kariyer fuarları, gençlerimizin her birine yetenekli olduklarını hissettirmeyi hedefleyen, ülkemizin en önemli kariyer etkinlikleri arasındadır. Gençlerimiz için 100’ün üzerinde etkinliğin yer aldığı zengin bir etkinlik programı hazırladık. İKAF’23’ün ülkemizin aydınlık yarınları olan genç yeteneklerimize yeni ufuklar açmasını diliyorum” dedi.

Devrim ve TOGG Anadolu Üniversitesi’nde buluştu

İletişim Bilimleri Fakültesi girişinde kurulan özel alana Gemlik’ten özel olarak getirtilen Türkiye Otomobil Girişim Grubu’nun ürettiği elektrikli otomobil TOGG ve hem Türk Tarihi hem de 1961’de Eskişehir’de üretilmesi bakımından Eskişehir için önemli bir simge olan Devrim Arabası yerleştirilerek İKAF’23 süresince tüm katılımcılar için ziyarete açıldı. Böylelikle geçmişten geleceğe Devrim ve Anadolu Kırmızısı rengiyle TOGG Anadolu Üniversitesi’nde buluştu. Fuar alanına yoğun ilgi gösteren öğrenciler, TOGG ve Devrim’le de hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Dolu dolu geçen etkinlik takvimi ile öğrencilere unutulmaz bir fuar yaşatıldı

Etkinliğin ilk gününde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir, Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Derneği Başkanı Cemal Yangın ‘Kariyer Konuşalım’ adlı panel ile öğrencilerle buluştu. Sağlık Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı Av. Erkan Çavuşoğlu ‘Sağlık Bakanlığı İstihdam Modelleri ve Kariyer İmkanları’ semineri ile katılımcıları bilgilendirdi. Millî Savunma Bakanlığı 111. Filo Komutanı Hava Pilot Alb. Fatih Kuzgun ile Millî Savunma Bakanlığından gelen katılımcılar ise ‘Şanlı Geçmiş, Şerefli Görev, Saygın Gelecek’ başlıklı sunum ile pilotluk süreci hakkında bilgiler verirken kendi deneyimlerinden de söz etti. Düzenlenen panellerde ‘Türk Havacılık ve Uzay Sanayisinde Kariyer ve Yaşam’ konulu sunumu TUSAŞ Genç Yetenek ve Değişim Programları Uzmanı Sedanur Çelik yaptı. Çelik, TUSAŞ ve TUSAŞ’ın staj programları hakkında katılımcılara bilgi verdi. T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nden İrem Hazal Uğur Bayazıt gerçekleştirdiği sunumda CBİKO’nun üniversite öğrencilerine yönelik yürüttüğü projelerden olan Ulusal Staj Programı, Yetenek Kapısı ve YTNK TV”den başvuru şartları, projelerin avantajları ve işleyiş şekilleri hakkında detaylı bilgi sundu.

İKAF’23’ün ikinci gününde ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Savaş Ceylan; ‘DABİS: Veriye Dayalı Kariyer Danışmanlığı’, TUSAŞ Motor Sanayi TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit moderatörlüğünde Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, ETİ Türkiye CEO’su Ercan Öz, Türk Hava Yolları (THY) Kurul Üyesi Melih Ecertaş ile Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldız; ‘Kariyer Konuşalım’, Eğitmen Gökhan Sivaslı; ‘Kent Tarımı, Dikey Tarım, Topraksız Tarım’, Eğitmen Çiçek Aslan; ‘Demo Arı Kovanı’ seminerleri ile öğrencilerle buluştular. Fuar çerçevesinde ayrıca Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın da katılım sağladığı etkinlikle hukuk öğrencilerine yönelik duruşma simülasyonu etkinliği düzenlendi. Öte yandan İletişim Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci Merkezi başta olmak üzere Anadolu Üniversitesi bünyesindeki bütün salon ve fakültelerde paneller, söyleşiler, mülakat simülasyonları, eğitimler, atölye çalışmaları, paydaş firma ve kuruluşların yer aldığı fuar alanlarındaki çeşitli etkinlik ve aktiviteler, teknik geziler ile dolu dolu bir kariyer fuarı katılımcılara sunuldu.

İKAF’23 kültür-sanat etkinlikleri katılımcılara keyifli anlar yaşattı

İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’23) kaliteli kültür-sanat etkinlikleriyle de katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Fuar çerçevesinde Sinema Anadolu’da Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bağlılık Aslı’ filmi ve Yönetmen Derviş Zaim’in ‘Flaşbellek’ filminin gösterimi yapıldı. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonunda ise onlarca kez sahnelenen ve büyük beğeni toplayan Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezinin düzenlediği ‘Bizim Yunus’ müzikali gerçekleştirildi. Fotoğraf Sanatçısı Fikret Otyam tarafından Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesine bağışlanan Özel Koleksiyon da Sergi Salonu’nda ziyaretçilere açıldı.

İKAF’23 çerçevesinde gerçekleştirilen kültür-sanat etkinlikleri ikinci gününde de yoğun ilgi görürken fuar çerçevesinde Influencer Merve Tan ve İlayda Altıntaş ‘Motivasyon Konuşması’, başlıklı programlarıyla konuk oldu. Sinema Anadolu’da ise Yönetmen Ali Özel’in Bozkır filminin, Yönetmen Fatih Özcan’ın Mavzer filminin gösterimi yapıldı. 5 Mayıs Cuma Saat 20.00’de ise İKAF’23’ün son etkinliği olan ve Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen, Kocaeli Üniversitesi Çağdaş Dans Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Göbeklitepe: Medeniyetlerin Buluşması, İnsanlığın Doğuşu’ adlı dans gösterisi izleyicilerle buluştu.

İKAF’23’ün iki gününde de İletişim Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci Merkezi başta olmak üzere Anadolu Üniversitesi bünyesindeki bütün salon ve fakültelerde paneller, söyleşiler, mülakat simülasyonları, eğitimler, atölye çalışmaları, paydaş firma ve kuruluşların yer aldığı fuar alanlarında çok çeşitli aktiviteler, teknik geziler ile dolu dolu bir kariyer fuarı katılımcılara sunuldu. Öğrenci ve mezunların yoğun ilgi gösterdiği İKAF’23 hem paydaşlarından hem de katılımcılarından tam not aldı.