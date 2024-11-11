DÜZCE (İHA) – 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Düzce’de, ’Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes’ sloganı çerçevesinde binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl 11 Kasım’da gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma günü etkinlikleri Düzce’de Yeniaynalı köyünde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen Milli Ağaçlandırma günü etkinliği Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın yanı sıra protokol üyeleri de katılım sağladı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Yeniaynalı köyünde bölge halkının ve arıcıların ürün açısından faydalanabileceği ıhlamur ile kestane fidanları toprakla buluşturuldu.