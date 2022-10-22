Diş hekimliğinin teknoloji odaklı gelişimi, Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1’inci Uluslararası Diş Sempozyumu’nda ele alındı. Sektörde yaşanan güncel gelişmeler dental sektör temsilcileri ve hekimler tarafından anlatıldı.

Diş hekimliğinin teknoloji odaklı gelişimi, Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1’inci Uluslararası Diş Sempozyumu’nda ele alındı. Sektörde yaşanan güncel gelişmeler dental sektör temsilcileri ve hekimler tarafından anlatıldı.

Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1’inci Uluslararası Diş Sempozyumu ve 1’inci Ulusal Bilimsel Öğrenci Sempozyumu İstanbul’da düzenlendi. Sempozyum GREATIST Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı kapsamında gerçekleştirildi. Sempozyumda dental sektör temsilcileri, alanında uzman hekimler, diş hekimliği fakültelerinden öğrencilerle bir araya geldi. Program kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda diş hekimliğinin teknoloji odaklı gelişimi ve sektörde yaşanan güncel gelişmeler ele alındı.

Sempozyumda İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük de açıklamalarda bulundu. Küçük, "Atlas Üniversitesi bünyesinde düzenlenen sempozyumda diş hekimliğindeki mevcut bilgi birikimlerinin aktarılması amaçlanmaktadır. Bu bilgilerin aktarılması uluslararası düzeyde olacaktır. Diş hekimliğinde meslek uygulanırken artık daha çok teknolojiden faydalanmak gerekiyor. Okulumuzda sanal gerçeklik ve dokunma hissine dayalı laboratuvarımız kullanıma sunuldu. Öğrencilerimiz pratik yapma imkanı bulacaktır" dedi.

Sempozyum Başkanı, Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Katiboğlu da "Konferansta uluslararası konuşmacılar sunum yapıyor. Diş hekimliğinde farklı branşlarda alanında uzman isimler kongrede sunum yapacak. Teknoloji ve dijital dünyayla birlikte diş hekimliğinin ne kadar gelişmiş olduğunu bu kongrede anlatıyoruz. Hem diş hekimi adayları hem de uluslararası düzeyde alanında uzman kişiler diş hekimliğindeki yeni gelişmeleri anlatacak" şeklinde konuştu.