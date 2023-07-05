Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Yaz Spor Akademisi çocuklara kapılarını açtı. 81 ilde eş zamanlı Yaz Spor Akademisi açılışı yapıldı.

Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine Yaz Spor Akademisine kayıt yaptıran çocukların yanı sıra Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile veliler katıldı.

Düzce Belediyesi Bando takımı tarafından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, 33 branşta spor kursu açtıklarını belirterek, "Her yıl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Yaz Spor Akademisinin açılışını yaptık. Düzce Belediyesi ile ortak olarak yaz boyunca 33 branşta 73 antrenörümüzle beraber kurslarımızı açtık. Şu ana kadar 10 bin çocuğumuz bizlere kayıt oldu. Çocuklarımız 3 ay boyunca serbest zamanlarını spor ile doldurarak kendi gelişimlerini sağlayacaklar. Çocuklarını bize emanet eden velilerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Program antrenör tanıtımı, judo gösterisi, cimnastik gösterisi, bando ekibi müzik dinletisi, kick boks gösterisi, eskrim gösterisi, hediye ile sona erdi.