Denizli’nin Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi sakinleri, asırlık gelenek ‘Çörek Dermeyi’ bu yılda mahalle sokaklarında yaşattı. Çörek derme geleneğine il merkez, çevre il ve mahallelerden binlerce çocuk akın etti.

Denizli’nin Serinhisar İlçesine bağlı Yüreğil Mahallesi’nde asırlardır Ramazan ve Kurban bayramı arife günleri yapılan çörek derme etkinliği bu yılda çocukların akınına uğradı. Mahalle camisinin önündeki başlangıç noktasında Serinhisar İlçe Müftüsü Faruk Gündoğan’ın okuduğu dua ile çörek derme etkinliği başladı. Mahalle sakinlerin evlerinin önlerinde çörek derme etkinliğinde dağıtılacak ürünlerle bekledi. Sıra halinde ellerinde poşetlerle mahalle sokaklarını gezen çocuklar, çikolatadan, keke, şekerlemelerden, bisküvilere, tatlılardan, kuruyemiş çeşitlerine kadar yüzlerce ürünü topladı.

Çocukken bende çok topladım

Çocukken kendisinin de çörek derme etkinliğine katıldığını şimdide çocuklara ikramda bulunduğunu anlatan kılıç bıçak ustası Hidayet Akın, "Her yıl Ramazan ve Kurban bayramı arifelerinde mahallemizin sokaklarında ’Çörek Derme’ etkinliği düzenlenir. Asırlık geleneğimiz Yüreğil’in kadim bir geleneği olarak tarihe geçiyor. Tabi burada açık havada aslın da bir ders niteliğin atmosfer yaşanıyor. Yani küçükler ile büyüklerin birbirlerine saygı sevgi ortamın içerisinde paylaşımın yaşandığı bir ortam. Bu anlam da baktığımız zaman bu ritüel de küçük çocuklar kendi başlarına çörek toplama telaşı derdi ve koşturmacasının rekabetini yaşıyorlar ve bu anlamda da yaşlılar ve gençler arasın da bir paylaşım yaşanıyor. Bizim çocukluğumuzda dağıtılan ürünler farklıydı. Kuru üzümdü, bademdi, börekti ama günümüz modern dünyasın da gıda teknolojisinin gelişmesiyle bu dağıtılan gıdalar çikolata oldu bisküvi oldu gofret oldu kek oldu bu şekilde bir paylaşım söz konusu" dedi.

Mahalle sakinlerine teşekkür

Yüreğil Mahalle Muhtarı Hüseyin Zeybek ise "Gücümüz yettiğince bu geleneğimizi sonsuza dek gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bu ortamdan atmosferden çok memnunuz mutluyuz. Bayram sevincimizi çocuklarımızla birlikte yaşadık. Bu geleneğin unutulmaması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması adına çok güzel oldu. Bize destek olan bütün mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çörek derme etkinliği ilçeye bağlı Ayaz, Kocapınar, Yatağan mahallelerinde de yapıldı