Tepebaşı Belediyesi tarafından çocukların çevre konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlikler devam ediyor. 2024 yılı boyunca düzenlenen eğitimlerle 7 bin 829 öğrenciye ulaşıldı.

Tepebaşı Belediyesi, çevre konusunda hayata geçirdiği çalışmalar ile dünya çapında başarılar elde ederken, çocukların çevreye karşı duyarlılık kazanması adına da faaliyetlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2024 yılında da çocuklar için çevre bilinci aşılamak amacıyla birçok eğitim ve etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimlerle 2024 yılında 7 bin 829 çocuğa ulaşıldı.

Eğitimlere bin 529 öğrenci katıldı

2012 yılından bu yana kentte öğrenim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimler 2024 yılında da devam etti. Alanında uzman ekiplerce anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere çevre, çevre koruma, çevre duyarlılığı, dünyada ve ülkemizde çevre kirliliği sorunları, ekoloji, atık çeşitleri ve sorunları, geri dönüşüm, sıfır atık, bilinçli tüketim kuralları ve dünyada ‘atıksız yaşam’ uygulama örnekleri gibi konular hakkında bilgiler verildi. 2024 yılında 27 okulda gerçekleştirilen eğitimlere bin 529 öğrenci katıldı.

203 atölye düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi’nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda 2024 yılında düzenlenen 203 atölyeye 3 bin 520 öğrenci katıldı.

2 bin 780 öğrenciye ulaşıldı

Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi, geri kazanım konusunda bilincin artırılmasına dikkat çekerken, atık kağıtları da sanata dönüştürüyor. Belediyenin atık kağıtlarının, kuruma gelen buket çiçekler ile birlikte kağıt hamuruna dönüştürüldüğü atölye, geri kazanım konusunda bilincin artırılması amacıyla öğrencileri misafir ediyor. Her yıl binlerce çocuk ve genci ağırlayan atölye 2009 yılından beri faaliyetlerini sürdüren merkezde 2024 yılında düzenlenen 129 atölye ile 2 bin 780 öğrenciye ulaşıldı.