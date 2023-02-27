Denizli’de yapılan kaçak eşya operasyonları çerçevesinde yakalanan 2 şüpheliden, binlerce cinsel içerikli ürün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli’de yapılan kaçak eşya operasyonları çerçevesinde yakalanan 2 şüpheliden, binlerce cinsel içerikli ürün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

PAKUT ismi tescillendi PAKUT ismi tescillendi

Denizli’de son bir haftada eşya kaçakçılığı suçunun önlenmesi amacıyla ekipler düğmeye bastı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında, ifadelerinin alınmasının ardından adli işlem yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon ve aramalarda; 5 bin 270 adet cinsel içerikli ürün, 61 adet elektronik sigara, 2 adet kaçak cep telefonu ve şarj aleti ele geçirildi.