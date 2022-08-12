Bitlis’in Adilcevaz Belediyesinde 30 yılda binlerce çiftin nikâhını kıyan nikâh memuru Nihat Kara, oğlu Furkan Kara ve gelini Neşe Kalyoncu’nun nikâhını kendi kıydı.

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesinde 30 yılda binlerce çiftin nikâhını kıyan nikâh memuru Nihat Kara, oğlu Furkan Kara ve gelini Neşe Kalyoncu’nun nikâhını kendi kıydı.

Adilcevaz Belediyesinde 30 yıldır nikâh memuru olarak görev yapan Nihat Kara, kıydığı binlerce nikahın ardından bu kez de özel bir şirkette yazılımcı olarak çalışan oğlu Furkan Kara’nın nikahını kıydı. Birçok çiftin nikâhını kıyan Kara, oğlunun nikahını da büyük bir heyecanla kıymakla kalmayıp duygusal anlar yaşadı. Van Gölü kenarında bulunan bir tesiste yapılan törende ilk nikahını kıyıyormuş gibi heyecanlanan Kara, mesleğinin en duygusal anını yaşadı.

Nikahı kıyarken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Kara, genç çifte bir ömür mutlu olmalarını diledi.

Törene katılan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise şahitler ve davetliler huzurunda çifte iki cihanda da mutlu olmalarını dileyerek evlilik cüzdanını verdi. Düğüne Adilcevaz Belediye çalışanlarının yanı sıra gelin ve damadın yakınları katıldı. Düğün, horonlar ve halayların ardından sona erdi.

“Çok nikâh kıydım ama bu başka bir mutluluktu”

Oğlunun nikahını kıydığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Nihat Kara, “Uzun zamandır bir rahatsızlığım vardı ve düğün telaşı o süreçte de devam ediyordu. Doktorlar yoğun bir mücadele verip beni sağlam bir şekilde düğüne yetişmemi sağladılar. Sakarya’da olan düğüne gidemedim ama Allah’a şükürler olsun ki buraya yetiştim. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Sağdıçlardan, işletme sahiplerinden ve tüm gelen misafirlere çok teşekkür ediyorum. Benim için çok büyük bir mutluluktu. Sakarya’da söz verdim. Rahatsızlığım nüksedince buraya gelmek zorundaydım. Ben de onlara madem siz bu kadar istiyorsunuz ben de Adilcevaz’da sizin nikâhınızı kıyacağım dedim. Geldik ve burada bizlere nasip oldu. Bu konuda çok mutluyum. Çok nikâh kıydım ama bu başka bir mutluluktu” diye konuştu.

“Babamın nikâhımızı kıyması bizi oldukça duygulandırdı”

Babasının nikahını kıyması ile şereflendirdiğini söyleyen Furkan Kara ise “Babam Adilcevaz Belediyesinde nikâh memuru olarak görev yapıyor. Nikâhımızı kıymayı çok istiyorduk. Bu sebeple burada bugün nikâhımızı kıydı ve bizleri şereflendirdi. Düğünümüz burada gayet keyifli geçti ve çok şükür keyifle sonuçlandırdık. Babamın nikâhımızı kıyması beni oldukça duygulandırdı. Hem biz hem de kendisi gayet mutlu olduk” şeklinde konuştu.