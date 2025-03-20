Samsun’da meslek hayatında geçirdiği 37 yılda binlerce bebeğin doğumuna yardımcı olan ebeye, Sağlık Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi verildi.

Vezirköprü Devlet Hastanesi’nde 37 yılını ebe olarak hizmet vermeye adayan, bu zaman zarfında binlerce bebeğin doğumuna yardımcı olan, 15 yıldır da doğumhane sorumlusu olarak görev yapan Ebe Seval Peker’e, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen teşekkür belgesi Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras tarafından takdim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kendisine emeklerinden dolayı Vezirköprülü hemşerilerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ederiz" denildi.